Презентация не нужна. В Сети полностью рассекретили Samsung Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra

Источник материала: Tut.by

В январе Samsung представит новые флагманские смартфоны серии Galaxy S21. Недавно в Сети появились официальные изображения новинок, «слитые» до анонса. А сейчас стали известны и технические характеристики. Об этом пишет издание FoneArena .



Galaxy S21 Ultra

Так, утверждается:

S21 — 6,2-дюймовый экран с разрешением FHD+, Infinity-O (отверстие в экране для фронтальной камеры), технология LTPS, частота обновления 120 Гц

S21+ — экран на 6,7 дюйма, FHD+, Infinity-O, LTPS, частота обновления 120 Гц

S21 Ultra — 6,8-дюймовый экран, разрешение Quad HD+, технология LTPO, матрица Dynamic AMOLED Display, частота обновления 1−120 Гц, яркость до 1600 нит, контрастность 3 000 000:1

8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888 (5-нм техпроцесс) / 8-ядерный Samsung Exynos 2100

Android 11 с оболочкой One UI 3.1

S21+ и S21 — камеры на 12 Мп с LED-вспышкой, 12 Мп («ширик»), 64 Мп (телефото), запись видео в 4K 60 fps, 8K 30fps

S21 Ultra — камера на 108 Мп с LED-вспышкой, OIS, 12 Мп («ширик»), 10 Мп (телефото, зум 3x), 10 Мп (перископ, зум 10х), 100x «космический зум», лазерный автофокус, запись видео в 4K 60 fps, 8K 30fps

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6802.11ax (2.4/5GHz) / Wi-Fi 6E (S21 Ultra), Bluetooth 5.1, UWB (S21+ и S21 Ultra), GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC, MST

Батареи — 4000 мАч (S21) / 4800 мАч (S21+) / 5000 мАч (S21 Ultra), быстрая зарядка

Ожидается, что презентация новинок пройдет 14 января 2021 года и что старт продаж намечен уже на 29 января. Единственный момент, который пока точно неизвестен, это цены устройств. Но FoneArena пишет, что в сравнении с линейкой Galaxy S20 новинки окажутся немного дешевле.

Ниже — цены популярных смартфонов Samsung: