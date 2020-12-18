Презентация не нужна. В Сети полностью рассекретили Samsung Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra

В январе Samsung представит новые флагманские смартфоны серии Galaxy S21. Недавно в Сети появились официальные изображения новинок, «слитые» до анонса. А сейчас стали известны и технические характеристики. Об этом пишет издание FoneArena.
Так, утверждается:
S21 — 6,2-дюймовый экран с разрешением FHD+, Infinity-O (отверстие в экране для фронтальной камеры), технология LTPS, частота обновления 120 Гц
S21+ и S21 — камеры на 12 Мп с LED-вспышкой, 12 Мп («ширик»), 64 Мп (телефото), запись видео в 4K 60 fps, 8K 30fps
S21 Ultra — камера на 108 Мп с LED-вспышкой, OIS, 12 Мп («ширик»), 10 Мп (телефото, зум 3x), 10 Мп (перископ, зум 10х), 100x «космический зум», лазерный автофокус, запись видео в 4K 60 fps, 8K 30fps
5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6802.11ax (2.4/5GHz) / Wi-Fi 6E (S21 Ultra), Bluetooth 5.1, UWB (S21+ и S21 Ultra), GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC, MST
Батареи — 4000 мАч (S21) / 4800 мАч (S21+) / 5000 мАч (S21 Ultra), быстрая зарядка
Ожидается, что презентация новинок пройдет 14 января 2021 года и что старт продаж намечен уже на 29 января. Единственный момент, который пока точно неизвестен, это цены устройств. Но FoneArena пишет, что в сравнении с линейкой Galaxy S20 новинки окажутся немного дешевле.