Источник материала: Tut.by

Белорусская певица Palina выпустила новый альбом «Кремень-динамит», в который вошло шесть композиций. Лишь одна из них — «Позови погостить» — выходила ранее в качестве сингла.



Palina. Фото: Анна Ярош

Новый альбом «Кремень-динамит» был спродюсирован и записан самой Palina в течение 2020 года. Сведение и мастеринг сделал tapecut, известный по работе с Максом Коржом и другими артистами.

— Эмоционально для меня этот альбом про состояние, когда ты поломанный, но как никогда ощущаешь себя живым, — говорит Palina. — Когда плохо, но ты чувствуешь, что хватит сил это пережить. Если предыдущие песни были грустными, то этот сборник я бы назвала тревожными историями.

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Под псевдонимом Palina с 2016 года выступает Полина Полонейчик, ранее известная как Полина Республика. В 2018 с новым проектом она стала финалисткой X-фактор в Украине. В 2019 году выпустила дебютный альбом «Грустные песни», которым восторгалась Afisha.ru и другие издания. Песни артистки были использованы в качестве официальных саундтреков для популярных сериалов «Содержанки» и «Хороший человек».