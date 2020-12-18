Лаврову в Боснии подарили икону из Луганска. Украина требует объяснений













РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. Об этом в комментариирассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.





По его словам, в МИД осведомлены о ситуации.

"Посольство Украины направило официальную ноту МИД Боснии и Герцеговины с требованием предоставить объяснения и полную информацию об обстоятельствах этого дела. Также украинская сторона ожидает встреча с официальными представителями МИД БиГ. Встреча должна состояться в ближайшие дни", - отметил Николенко.





Он также подчеркнул, что от Сараево требуют разъяснений, как икона оказалась в этой стране и какие обстоятельства побудили подарить ее российскому министру.





Отметим, боснийские СМИ сообщили, что глава Республики Сербской (регион в Боснии и Герцеговине) Милорад Додик на встрече с Лавровым 12 декабря подарил ему икону. Оказалась, что этой позолоченной иконе около 300 лет, ее вывезли из Луганска, а на печати указана, что это собственность УССР.







