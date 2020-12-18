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Новые данные о кибератаках в США: Конгресс проведет расследование

18.12.2020 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Конгрессмены из двух комитетов палаты представителей США проведут совместное расследование недавней хакерской атаки, направленной против федеральных ведомств страны. Речь идет о комитете по внутренней безопасности и комитете по надзору и реформам.




Об этом сообщает издание The Hill.

Главы обоих комитетов уже проинформировали американские разведслужбы, что намерены заняться этим делом.

Минимум три штата США подверглись кибератаке со стороны российских хакеров, из-за чего пострадали несколько федеральных ведомств США.

Как сообщает Politico, хакеры могли получить доступ к сетям министерства энергетики и Национального управления по ядерной безопасности США.

Подозрительная активность была обнаружена в сетях некоторых подразделений указанных ведомств, в том числе в сетях Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая ведет секретные работы по ядерному оружию, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что хакеры, работающие, предположительно, на российское правительство, взломали Министерство внутренней безопасности США, а также управления по коммуникациям и информации. Согласно информации, хакерам доступен трафик электронной почты в этих ведомствах. В частности, хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.
 
 
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Конгрессмены из двух комитетов палаты представителей США проведут совместное расследование недавней хакерской атаки, направленной против федеральных ведомств...
 
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