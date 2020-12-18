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Новые данные о кибератаках в США: Конгресс проведет расследование
Источник материала: Партизан
Конгрессмены из двух комитетов палаты представителей США проведут совместное расследование недавней хакерской атаки, направленной против федеральных ведомств страны. Речь идет о комитете по внутренней безопасности и комитете по надзору и реформам.
Об этом сообщает издание The Hill.
Главы обоих комитетов уже проинформировали американские разведслужбы, что намерены заняться этим делом.
Минимум три штата США подверглись кибератаке со стороны российских хакеров, из-за чего пострадали несколько федеральных ведомств США.
Как сообщает Politico, хакеры могли получить доступ к сетям министерства энергетики и Национального управления по ядерной безопасности США.
Подозрительная активность была обнаружена в сетях некоторых подразделений указанных ведомств, в том числе в сетях Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая ведет секретные работы по ядерному оружию, указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что хакеры, работающие, предположительно, на российское правительство, взломали Министерство внутренней безопасности США, а также управления по коммуникациям и информации. Согласно информации, хакерам доступен трафик электронной почты в этих ведомствах. В частности, хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.
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Конгрессмены из двух комитетов палаты представителей США проведут совместное расследование недавней хакерской атаки, направленной против федеральных ведомств...
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