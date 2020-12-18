ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Журналисты уходят из Прессбола

18.12.2020 10:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Заместитель главного редактора Владимир Пирог ушел из «Прессбола».

«Отчего-то вспомнился БГ и его великолепный зимний MTV unplugged в 2018-м: «Долго мы писали этот альбом. Много всего было, о чем и не скажешь». Но можно же и коротко... Творческому коллективу «Прессбола»: ребята, спасибо за эти сумасшедшие 20 лет!» – написал Пирог.

Напомним, в «Прессболе» сменился главный редактор. Им стал экс-корреспондент ОНТ Сергей Лисичкин. Ранее газетой руководил Дмитрий Герчиков. После его ухода несколько номеров выходили под руководством заместителя главного редактора Дмитрия Беленького.

Сообщается, что коллектив редакции активно предлагал кандидатов на должность главреда из числа своих журналистов, однако не нашел понимания у АБФФ.

Вчера об уходе из газеты сообщил журналист Сергей Мордасевич.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель главного редактора Владимир Пирог ушел из «Прессбола».
 
Новости дня
Новости разные
 
Венедиктов: Лукашенко – как кусок мыла: когда его сжимаешь, он выскакивает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика