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Грузовики стоят на границе и ждут выезда в Литву. На выезд в Украину очереди нет

18.12.2020 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 750 грузовиков стоят на границе и ждут выезда из Беларуси с Литву

На белорусско-литовской границе утром 18 декабря выезда в Литву ожидают более 750 грузовиков. Очередь также наблюдается на границе с Латвией и Польшей. Такая информация, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», размещена на сайте ГПК.

На выезд в Литву в пункте пропуска «Котловка» ожидают выезда 250 автомобилей, в «Привалке» — 40 грузовиков. В «Каменном Логе» застряли еще 330 большегрузов, в «Беняконях» — 150 фур.



В «Григоровщине» на белорусско-латвийской границе стоит более 200 грузовиков, еще более 220 машин ожидают в «Урбанах».

На выезд в Польшу в пункте «Брузги» застряли более 140 машин, еще более 80 – в «Берестовице». Более 70 фур ожидает в «Козловичах».

На белорусско-украинской границе очереди не наблюдается.
 
Теги: Минск
 
 
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Более 750 грузовиков стоят на границе и ждут выезда из Беларуси с Литву
 
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