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Жертвами снегопада в США стали 7 человек

18.12.2020 10:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Природная стихия в США стала причиной смерти семерых человек, сообщает NBC.

По данным телеканала, жертвами снегопада стали водители, которые не справились с управлением автомобилями, еще один человек попал под снегоуборочную машину. Всего за ночь было зафиксировано не менее 600 аварий на дорогах.

© Sputnik / Антон Подгайко
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Стихия накрыла северо-восточную часть страны. Под сугробами оказались штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мэриленд, Виргиния, Западная Виргиния и Пенсильвания. Их высота в некоторых регионах достигает одного метра.

В связи со снегопадом в США отменили часть авиарейсов. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о введении режима чрезвычайного положения в 18 округах. Он призвал местных жителей по возможности не выезжать без надобности и оставаться дома. Кроме того, власти временно закрыли школы.

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Теги: Минск
 
 
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Сильный снегопад обрушился на северо-восток Штатов, в штате Нью-Йорк объявлена чрезвычайная ситуация.
 
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