|
Жертвами снегопада в США стали 7 человек
18.12.2020 10:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Природная стихия в США стала причиной смерти семерых человек, сообщает
По данным телеканала, жертвами снегопада стали водители, которые не справились с управлением автомобилями, еще один человек попал под снегоуборочную машину. Всего за ночь было зафиксировано не менее 600 аварий на дорогах.
© Sputnik / Антон Подгайко
Стихия накрыла северо-восточную часть страны. Под сугробами оказались штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мэриленд, Виргиния, Западная Виргиния и Пенсильвания. Их высота в некоторых регионах достигает одного метра.
В связи со снегопадом в США отменили часть авиарейсов. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о введении режима чрезвычайного положения в 18 округах. Он призвал местных жителей по возможности не выезжать без надобности и оставаться дома. Кроме того, власти временно закрыли школы.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сильный снегопад обрушился на северо-восток Штатов, в штате Нью-Йорк объявлена чрезвычайная ситуация.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)