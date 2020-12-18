«Это самый маленький рок-бар в мире». На Интернациональной открылось необычное заведение

Источник материала: Onliner

Площадь этого заведения вместе с кухней — всего 18 квадратных метров. Здесь нет гитар на черных стенах и классических атрибутов классического рок-бара. «Разместить на таком маленьком пространстве кухню, барную зону и посадку — дело непростое. Здесь пришли на помощь мои друзья из студии „Место“ в Гродно. Ребята профессионально подошли к вопросу и помогли создать дизайн-проект всего того, что находилось у меня в голове. Результатом наша команда осталась довольна», — рассказывает совладелец «Рок-н-рольщика» и автор блога «ГдеХодил» Григорий.

— Нужно понимать, что рок бывает разным. Бар у нас в стиле Боуи. Белые стены вместо темных, вместо кавер-бэндов слушаем музыку на виниле (музыканты тоже должны отдыхать). Получился классический бар с интересными мелочами. А гитары у нас все же присутствуют. Но здесь это ложечки для кофе и крышка на унитаз, — говорит Григорий.

















Из проигрывателя здесь будут звучать Queen, Doors, Clash, Cream и другие классические рок-группы. Здесь же можно будет купить пластинку, их поставляют ребята из playvinyl.by. Дизайнеры сшили для «Рок-н-рольщика» майки и шоперы, а сейчас парни ищут производство, которое смогло бы наладить для них выпуск пин-значков.

















Коктейли для бара разработал Алексей Спиченок. Григорий говорит, все названия — со смыслом.

— Например, «Во хмелю слегка» мы посвятили Высоцкому. Да, он рок-н-рольщик своего времени. Но не просто так мы его вспомнили. Здание под номером 13 однажды посещал Владимир Семенович. Мне кажется, это классное совпадение и история, которую нужно было рассказать людям.

В меню коктейли и шоты. А днем здесь можно будет выпить чая или кофе.





















Также в баре готовят сэндвичи пяти видов, их помог разработать Максим Черемушкин, шеф-повар ресторана «Пена дней». Весной, когда ребята установят террасу, меню будет расширяться.

Цены:

кофе — 3—5 рублей.;

чай — 3 рубля;

сэндвичи — 8—11 рублей;

коктейли — 14 рублей;

шоты — 7 рублей.





Сегодня бар уже открыт. Он находится на Интернациональной, 13. Планируется, что заведение будет открыто с 12:00 до полуночи в будние дни и до 3:00 в пятницу и субботу.