ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Это самый маленький рок-бар в мире». На Интернациональной открылось необычное заведение

18.12.2020 10:59 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Площадь этого заведения вместе с кухней — всего 18 квадратных метров. Здесь нет гитар на черных стенах и классических атрибутов классического рок-бара. «Разместить на таком маленьком пространстве кухню, барную зону и посадку — дело непростое. Здесь пришли на помощь мои друзья из студии „Место“ в Гродно. Ребята профессионально подошли к вопросу и помогли создать дизайн-проект всего того, что находилось у меня в голове. Результатом наша команда осталась довольна», — рассказывает совладелец «Рок-н-рольщика» и автор блога «ГдеХодил» Григорий.

— Нужно понимать, что рок бывает разным. Бар у нас в стиле Боуи. Белые стены вместо темных, вместо кавер-бэндов слушаем музыку на виниле (музыканты тоже должны отдыхать). Получился классический бар с интересными мелочами. А гитары у нас все же присутствуют. Но здесь это ложечки для кофе и крышка на унитаз, — говорит Григорий.

«Это самый маленький рок-бар в мире». На Интернациональной открылось необычное заведение
«Это самый маленький рок-бар в мире». На Интернациональной открылось необычное заведение
«Это самый маленький рок-бар в мире». На Интернациональной открылось необычное заведение
«Это самый маленький рок-бар в мире». На Интернациональной открылось необычное заведение

Из проигрывателя здесь будут звучать Queen, Doors, Clash, Cream и другие классические рок-группы. Здесь же можно будет купить пластинку, их поставляют ребята из playvinyl.by. Дизайнеры сшили для «Рок-н-рольщика» майки и шоперы, а сейчас парни ищут производство, которое смогло бы наладить для них выпуск пин-значков.

«Это самый маленький рок-бар в мире». На Интернациональной открылось необычное заведение
«Это самый маленький рок-бар в мире». На Интернациональной открылось необычное заведение
«Это самый маленький рок-бар в мире». На Интернациональной открылось необычное заведение
«Это самый маленький рок-бар в мире». На Интернациональной открылось необычное заведение

Коктейли для бара разработал Алексей Спиченок. Григорий говорит, все названия — со смыслом.

— Например, «Во хмелю слегка» мы посвятили Высоцкому. Да, он рок-н-рольщик своего времени. Но не просто так мы его вспомнили. Здание под номером 13 однажды посещал Владимир Семенович. Мне кажется, это классное совпадение и история, которую нужно было рассказать людям.

В меню коктейли и шоты. А днем здесь можно будет выпить чая или кофе.

«Это самый маленький рок-бар в мире». На Интернациональной открылось необычное заведение
«Это самый маленький рок-бар в мире». На Интернациональной открылось необычное заведение
«Это самый маленький рок-бар в мире». На Интернациональной открылось необычное заведение
«Это самый маленький рок-бар в мире». На Интернациональной открылось необычное заведение
«Это самый маленький рок-бар в мире». На Интернациональной открылось необычное заведение

Также в баре готовят сэндвичи пяти видов, их помог разработать Максим Черемушкин, шеф-повар ресторана «Пена дней». Весной, когда ребята установят террасу, меню будет расширяться.

Цены:

  • кофе — 3—5 рублей.;
  • чай — 3 рубля;
  • сэндвичи — 8—11 рублей;
  • коктейли — 14 рублей;
  • шоты — 7 рублей.
«Это самый маленький рок-бар в мире». На Интернациональной открылось необычное заведение

Сегодня бар уже открыт. Он находится на Интернациональной, 13. Планируется, что заведение будет открыто с 12:00 до полуночи в будние дни и до 3:00 в пятницу и субботу.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Площадь этого заведения вместе с кухней — всего 18 квадратных метров. Здесь нет гитар на черных стенах и классических атрибутов классического рок-бара....
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда мститель - государство: человека уволили после "бумажки из милиции" - он никогда не ходил на акции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика