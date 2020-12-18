«Это их не красит»? Почему США и Украина голосуют против российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма

Источник материала: Onliner

Впервые она была предложена Россией 15 лет назад. В самом документе отмечается, что все государства должны запретить любое «чествование нацистского режима, его союзников и связанных с ними организаций». Официально документ получил название «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Резолюция рекомендует странам принять меры в законодательстве и образовании. Все это для того, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны, отрицание преступлений против человечности и военных преступлений.

Стоит заметить, что резолюция — это не руководство к действию. Просто страны, которые поддерживают документ, могут вносить на его основе изменения в собственное законодательство.

В общем, на первый взгляд все выглядит вполне нормальным и «правильным». Почему тогда от голосования воздержалась 51 страна (в том числе члены ЕС), а США и Украина категорически выступили против?

Разбираемся.





США и Украину этот выбор действительно «не красит»?

В докладе специального докладчика по вопросу «героизации фашизма» есть следующие цифры. Упоминается, что за 2018 год число «человеконенавистнических групп» в США увеличилось на 8%, а пропаганда количества случаев белых супрематистов (адептов превосходства белой расы) — на 182%.

Так что, США это не волнует? Вряд ли. Кажется, дело все-таки в другом.

Профессор европейского конституционного права в Университете Гронингена в Нидерландах Димитрий Коченов рассказал BBC о своем видении ситуации.

— В США основной принцип права — принцип свободы слова. Считается, что правильные идеи и правда всегда смогут победить своими аргументами любые мракобесные заявления. И это прекрасно работает уже сотни лет в Америке. Поэтому абсолютно невозможно выносить на обсуждение какие-либо законы, особенно на международном уровне, которые могут запретить в какой-то степени обсуждение важных исторических событий. Эта резолюция противоречит Первой поправке к Конституции США, — считает Коченов.

В самом деле представитель США Джейсон Мак заявил , что его страна ценит «героизм, вклад и жертвы стран-союзниц, которые одержали победу над нацистской Германией в 1945 году». Но при этом, по его мнению, проект резолюции стал прикрытием «российской пропаганды» о том, что соседние страны закрывают глаза на нацизм.





Что касается Украины, по мнению Коченова, она также старается позиционировать себя как демократию. А настоящее демократическое государство не может голосовать за подобные международные документы.

— Потому что любой такой документ является фактически запретом на обсуждение исторических фактов и, таким образом, отрицанием демократии, — отмечает профессор.

Украинский представитель тоже высказался по поводу резолюции. Советник украинского постпреда при ООН Игорь Ярёменко считает, что предложенная Россией инициатива не имеет ничего общего «с борьбой против нацизма, неонацизма и других форм нетерпимости» и призвана скрыть «пропагандистские мотивы» России.

Окей. А почему европейские страны не голосуют за?

По сути, причина в той же свободе слова. Фашизм и национализм — это субъективные понятия и приобретают контекст только благодаря говорящему, поэтому с закреплением терминологии могут возникнуть проблемы.

— Почему в таком случае точка зрения одного эксперта должна превалировать по закону над точкой зрения другого и быть закрепленной в международном праве? Внесение в международное право любых запретов активного обсуждения подобных идей будет фактически запретом на исторические исследования в этой области.

В то же время любые тоталитарные государства всегда подразумевают, что мир намного проще, нежели он есть на самом деле. Это отрицание комплексности мира, — дополняет Дмитрий Коченов.

Исходя из этого, решение США и Украины проголосовать против, а европейских стран — воздержаться вряд ли на деле является таким уж сомнительным.





Но Россию такое объяснение не устраивает?

Если говорить коротко, реакция российских властей на решение «против» чаще бывает однозначной. Посол России в США в статье для The National Interest писал , что Штаты должны поддержать Россию в борьбе с прославлением нацизма в мире.

И конечно, отмечал, что против резолюции в международном сообществе до сих пор голосуют лишь две страны — США и Украина, призывая Вашингтон пересмотреть свою позицию по этому вопросу.