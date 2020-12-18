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«Это их не красит»? Почему США и Украина голосуют против российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма
Источник материала: Onliner
Впервые она была предложена Россией 15 лет назад. В самом документе отмечается, что все государства должны запретить любое «чествование нацистского режима, его союзников и связанных с ними организаций». Официально документ получил название «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».
Резолюция рекомендует странам принять меры в законодательстве и образовании. Все это для того, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны, отрицание преступлений против человечности и военных преступлений.
Стоит заметить, что резолюция — это не руководство к действию. Просто страны, которые поддерживают документ, могут вносить на его основе изменения в собственное законодательство.
В общем, на первый взгляд все выглядит вполне нормальным и «правильным». Почему тогда от голосования
Разбираемся.
США и Украину этот выбор действительно «не красит»?
В докладе специального докладчика по вопросу «героизации фашизма» есть следующие цифры. Упоминается, что за 2018 год число «человеконенавистнических групп» в США увеличилось на 8%, а пропаганда количества случаев белых супрематистов (адептов превосходства белой расы) — на 182%.
Так что, США это не волнует? Вряд ли. Кажется, дело все-таки в другом.
Профессор европейского конституционного права в Университете Гронингена в Нидерландах Димитрий Коченов
— В США основной принцип права — принцип свободы слова. Считается, что правильные идеи и правда всегда смогут победить своими аргументами любые мракобесные заявления. И это прекрасно работает уже сотни лет в Америке. Поэтому абсолютно невозможно выносить на обсуждение какие-либо законы, особенно на международном уровне, которые могут запретить в какой-то степени обсуждение важных исторических событий. Эта резолюция противоречит Первой поправке к Конституции США, — считает Коченов.
В самом деле представитель США Джейсон Мак
Что касается Украины, по мнению Коченова, она также старается позиционировать себя как демократию. А настоящее демократическое государство не может голосовать за подобные международные документы.
— Потому что любой такой документ является фактически запретом на обсуждение исторических фактов и, таким образом, отрицанием демократии, — отмечает профессор.
Украинский представитель тоже
Окей. А почему европейские страны не голосуют за?
По сути, причина в той же свободе слова. Фашизм и национализм — это субъективные понятия и приобретают контекст только благодаря говорящему, поэтому с закреплением терминологии могут возникнуть проблемы.
— Почему в таком случае точка зрения одного эксперта должна превалировать по закону над точкой зрения другого и быть закрепленной в международном праве? Внесение в международное право любых запретов активного обсуждения подобных идей будет фактически запретом на исторические исследования в этой области.
В то же время любые тоталитарные государства всегда подразумевают, что мир намного проще, нежели он есть на самом деле. Это отрицание комплексности мира, — дополняет Дмитрий Коченов.
Исходя из этого, решение США и Украины проголосовать против, а европейских стран — воздержаться вряд ли на деле является таким уж сомнительным.
Но Россию такое объяснение не устраивает?
Если говорить коротко, реакция российских властей на решение «против» чаще бывает однозначной. Посол России в США в статье для The National Interest
И конечно, отмечал, что против резолюции в международном сообществе до сих пор голосуют лишь две страны — США и Украина, призывая Вашингтон пересмотреть свою позицию по этому вопросу.
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«Это их не красит»? Почему США и Украина голосуют против российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма
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