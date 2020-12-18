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МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве
Источник материала: Onliner
Документ
Вот направления сотрудничества:
В документе указано, что сотрудничество осуществляется на основании запросов одной из сторон об оказании содействия. Инициативу также может проявить сторона, которая считает, «что такое содействие представляет интерес для другой». Для этого одна сторона должна направить другой письменный запрос. Допускается и передача запроса на сотрудничество в устной форме, потом необходимо подтвердить его письменно.
Соглашение вступает в силу с даты его подписания. Будет действовать полгода с даты получения одной из сторон письменного уведомления, что вторая хочет прекратить его действие.
Напомним, в августе президент Владимир Путин по просьбе белорусского коллеги создал резерв сотрудников силовых структур для помощи Беларуси. Это было сделано на фоне протестов в республике. Как сообщалось, помощь не потребовалась, резерв расформировали в сентябре.
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Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Он был подписан в Минске еще в ноябре, но на портале правовой информации его опубликовали только...
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