МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

Источник материала: Onliner

Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Он был подписан в Минске еще в ноябре, но на портале правовой информации его опубликовали только сегодня, пишет газета «Коммерсантъ» . Ведомства намерены сотрудничать в сфере охраны общественного порядка, охраны имущества людей и компаний. Кроме того, согласно документу предполагается силовая поддержка для противодействия преступности.

Вот направления сотрудничества:

охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;

охрана важных государственных объектов, специальных грузов;

борьба с терроризмом и экстремизмом;

государственный контроль в области оборота оружия;

обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;

охрана особо важных и режимных объектов;

охрана имущества физических и юридических лиц;

обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности;

развитие спортивных и культурных связей;

оказание содействия на договорной основе в санаторно-курортном лечении военнослужащих, сотрудников, гражданского персонала сторон и членов их семей.

В документе указано, что сотрудничество осуществляется на основании запросов одной из сторон об оказании содействия. Инициативу также может проявить сторона, которая считает, «что такое содействие представляет интерес для другой». Для этого одна сторона должна направить другой письменный запрос. Допускается и передача запроса на сотрудничество в устной форме, потом необходимо подтвердить его письменно.

Соглашение вступает в силу с даты его подписания. Будет действовать полгода с даты получения одной из сторон письменного уведомления, что вторая хочет прекратить его действие.

Напомним, в августе президент Владимир Путин по просьбе белорусского коллеги создал резерв сотрудников силовых структур для помощи Беларуси. Это было сделано на фоне протестов в республике. Как сообщалось, помощь не потребовалась, резерв расформировали в сентябре.