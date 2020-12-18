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Банки даже не пытаются привлечь вкладчиков. Посмотрели, какие ставки по вкладам в валюте до 6 месяцев

18.12.2020 11:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Третий месяц отмечается затишье на рынке депозитов в иностранной валюте. За месяц только один банк изменил процентные ставки по вкладу. FINANCE.TUT.BY изучил доходность вкладов в разных банках, собрал лучшие варианты и узнал условия по ним.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырёх категорий: вклады до 3 месяцев и около 6 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Вклады в таблице расположены в порядке снижения доходности в долларах. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 17 декабря.

Безотзывные вклады до 3 месяцев

За прошедший месяц на 0,85 п.п. увеличил ставку Идея Банк. Ранее вклад на 3 месяца в банке открывался под 0,4% в долларах. Самое выгодное предложение — в Белгазпромбанке — это депозит на 3 месяца под 2,3% годовых. Кроме того, в этом же банке есть «короткий» вклад на 33 дня под 2%.

В 14 других банках лучшая ставка по вкладу в долларах до 3 месяцев составила 1,25% годовых.

Если рассматривать вклады в евро, то доходность по ним на 0,25−0,5% ниже. В Белгазпромбанке ставка составит 1,8% и 1,75% на 3 месяца и 33 дня соответственно. По вкладам других банков будет находиться в пределах 0,75−1% годовых.

В некоторых банках условия онлайн и оффлайн вкладов будут различаться. Обычно лучшие условия предусмотрены при оформлении вклада в приложении или интернет-банкинге. Например, в Банке Дабрабыт первоначальный взнос онлайн должен быть не менее 5 долларов или евро. Этот же вклад в отделении банка открывается при минимальной сумме в 50 долларов или евро. В БНБ-Банке ставка по онлайн-вкладу составит 1,25%, а по этому же вкладу в оффлайн — 1%.

Банк, вклад

Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

РРБ-Банк,
Безотзывный на 2 месяца

 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да

Белгазпромбанк,
На 3 месяца безотзывный — лояльный

2,3% в USD и 1,8% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, первые 50 дней; да

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

1,25% в USD, 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да

Беларусбанк,
Классик

1,25% в USD (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да

Белинвестбанк,
Личный выбор

1,25% в USD и 0,9% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да

БТА Банк,
БТА Мини

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD; нет; нет

Идея Банк,
Валютный фирменный 6

1,15−1,25% в USD (+0,85 п. п) и 0,9−1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная

Paritetbank,
Практичный

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет

Технобанк,
Соло, Дуэт

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней; от 150 USD / 150 EUR; нет; нет

Франсабанк,
Верный расчёт

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет

Цептер Банк,
Цептер Аккорд

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да

Банк, вклад

Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

РРБ-Банк,
Безотзывный на 2 месяца

 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да

Белгазпромбанк,
На 3 месяца безотзывный — лояльный

2,3% в USD и 1,8% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, первые 50 дней; да

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

1,25% в USD, 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да

Беларусбанк,
Классик

1,25% в USD (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да

Белинвестбанк,
Личный выбор

1,25% в USD и 0,9% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да

БТА Банк,
БТА Мини

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD; нет; нет

Идея Банк,
Валютный фирменный 6

1,15−1,25% в USD (+0,85 п. п) и 0,9−1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная

Paritetbank,
Практичный

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет

Технобанк,
Соло, Дуэт

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней; от 150 USD / 150 EUR; нет; нет

Франсабанк,
Верный расчёт

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет

Цептер Банк,
Цептер Аккорд

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да

Минимальная ставка по вкладам до 3 месяцев равна 0,6%.

Отзывные вклады до 3 месяцев

За месяц условия отзывных вкладов до 3 месяцев не изменились. Самая высокая ставка по восьми лучшим вкладам составила 0,75% в долларах и 0,3−0,5% в евро. Это почти в два раза меньше доходности аналогичных безотзывных вкладов.

Банк, вклад

Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да

Беларусбанк,
Классик

0,75% в USD (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да

БТА Банк,
Всё и сразу

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да

Paritetbank,
Стабильный доход

0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет

Технобанк,
Интернет-депозит е-Спринт

0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней;; да

Банк, вклад

Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да

Беларусбанк,
Классик

0,75% в USD (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да

БТА Банк,
Всё и сразу

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да

Paritetbank,
Стабильный доход

0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет

Технобанк,
Интернет-депозит е-Спринт

0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней;; да

Другие валютные вклады на 3 месяца с возможностью отзыва стартуют с 0,25%.

Безотзывные вклады на полгода

В обзор вкладов на 6 месяцев в этот раз попал вклад Идея Банка. Банк увеличил процентную ставку на 0,65 п.п. до 1,25% по доллару и до 1% по евро при оформлении онлайн. Если обращаться в банк, то ставки будут равны 1,15% и 0,9% в долларах и евро соответственно.

Лидер в этой категории — вклад Белгазпромбанка на 7 месяцев под 2,5%. Максимальная доходность по вкладам других банков не превышает 1,25%.

Банк, вклад

Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

РРБ-Банк,
Безотзывный на 7 месяцев

 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да

Белгазпромбанк,
На 7 месяцев безотзывный — лояльный

2,5% в USD и 1,9% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 180 дней; да

Альфа-Банк,
Альфа вклад в инвалюте

1,25% (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD; да, первые 4 месяца; да, 2 раза в месяц

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

1,25% в USD, 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; нет; да

Беларусбанк,
Классик

1,25% в USD (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да

БТА Банк,
Открытие

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, первые 5 месяцев; да

Идея Банк,
Валютный фирменный 6

1,15−1,25% в USD (+0,65 п. п) и 0,9−1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная

Paritetbank,
Стабильный доход

1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 2 месяца; да

Технобанк,
Оптимальный

1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 180 дней; от 100 USD / 150 EUR; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад

Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

РРБ-Банк,
Безотзывный на 7 месяцев

 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да

Белгазпромбанк,
На 7 месяцев безотзывный — лояльный

2,5% в USD и 1,9% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 180 дней; да

Альфа-Банк,
Альфа вклад в инвалюте

1,25% (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD; да, первые 4 месяца; да, 2 раза в месяц

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

1,25% в USD, 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; нет; да

Беларусбанк,
Классик

1,25% в USD (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да

БТА Банк,
Открытие

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, первые 5 месяцев; да

Идея Банк,
Валютный фирменный 6

1,15−1,25% в USD (+0,65 п. п) и 0,9−1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная

Paritetbank,
Стабильный доход

1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 2 месяца; да

Технобанк,
Оптимальный

1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 180 дней; от 100 USD / 150 EUR; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Вклады в других банках принесут 0,6% годовых.

Отзывные вклады на полгода

На рынке отзывных вкладов на 5−7 месяцев изменений не произошло. Как и в прошлом месяце самая высокая ставка по долларовым вкладам равна 0,75%.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 150 дней; да

Беларусбанк,
Классик

0,75% в USD (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да

МТБанк,
Актуальный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да

Paritetbank,
Стабильный доход

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; да, первые 150 дней; да

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 150 дней; да

Беларусбанк,
Классик

0,75% в USD (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да

МТБанк,
Актуальный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да

Paritetbank,
Стабильный доход

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; да, первые 150 дней; да

Минимальные ставки в этом сегменте — 0,4% годовых.

Проценты по всем вкладам, рассмотренным в обзоре, будут облагаться подоходным налогом в 13%. Напомним, что налогом облагаются все вклады в иностранной валюте сроком менее 2 лет.

 
 
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Третий месяц отмечается затишье на рынке депозитов в иностранной валюте. За месяц только один банк изменил процентные ставки по вкладу.
 
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