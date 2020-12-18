Банки даже не пытаются привлечь вкладчиков. Посмотрели, какие ставки по вкладам в валюте до 6 месяцев

Источник материала: Tut.by

Третий месяц отмечается затишье на рынке депозитов в иностранной валюте. За месяц только один банк изменил процентные ставки по вкладу. FINANCE.TUT.BY изучил доходность вкладов в разных банках, собрал лучшие варианты и узнал условия по ним.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырёх категорий: вклады до 3 месяцев и около 6 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Вклады в таблице расположены в порядке снижения доходности в долларах. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 17 декабря.

Безотзывные вклады до 3 месяцев

За прошедший месяц на 0,85 п.п. увеличил ставку Идея Банк . Ранее вклад на 3 месяца в банке открывался под 0,4% в долларах. Самое выгодное предложение — в Белгазпромбанке — это депозит на 3 месяца под 2,3% годовых. Кроме того, в этом же банке есть «короткий» вклад на 33 дня под 2%.

В 14 других банках лучшая ставка по вкладу в долларах до 3 месяцев составила 1,25% годовых.

Если рассматривать вклады в евро, то доходность по ним на 0,25−0,5% ниже. В Белгазпромбанке ставка составит 1,8% и 1,75% на 3 месяца и 33 дня соответственно. По вкладам других банков будет находиться в пределах 0,75−1% годовых.

В некоторых банках условия онлайн и оффлайн вкладов будут различаться. Обычно лучшие условия предусмотрены при оформлении вклада в приложении или интернет-банкинге. Например, в Банке Дабрабыт первоначальный взнос онлайн должен быть не менее 5 долларов или евро. Этот же вклад в отделении банка открывается при минимальной сумме в 50 долларов или евро. В БНБ-Банке ставка по онлайн-вкладу составит 1,25%, а по этому же вкладу в оффлайн — 1%.

Банк, вклад Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да РРБ-Банк,

Безотзывный на 2 месяца 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да Белгазпромбанк,

На 3 месяца безотзывный — лояльный 2,3% в USD и 1,8% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, первые 50 дней; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 1,25% в USD, 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да Беларусбанк,

Классик 1,25% в USD (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да Белинвестбанк,

Личный выбор 1,25% в USD и 0,9% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да БТА Банк,

БТА Мини 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD; нет; нет Идея Банк,

Валютный фирменный 6 1,15−1,25% в USD (+0,85 п. п) и 0,9−1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная Paritetbank,

Практичный 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет Технобанк,

Соло, Дуэт 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней; от 150 USD / 150 EUR; нет; нет Франсабанк,

Верный расчёт 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет Цептер Банк,

Цептер Аккорд 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да

Банк, вклад Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да РРБ-Банк,

Безотзывный на 2 месяца 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да Белгазпромбанк,

На 3 месяца безотзывный — лояльный 2,3% в USD и 1,8% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, первые 50 дней; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 1,25% в USD, 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да Беларусбанк,

Классик 1,25% в USD (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да Белинвестбанк,

Личный выбор 1,25% в USD и 0,9% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да БТА Банк,

БТА Мини 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD; нет; нет Идея Банк,

Валютный фирменный 6 1,15−1,25% в USD (+0,85 п. п) и 0,9−1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная Paritetbank,

Практичный 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет Технобанк,

Соло, Дуэт 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней; от 150 USD / 150 EUR; нет; нет Франсабанк,

Верный расчёт 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет Цептер Банк,

Цептер Аккорд 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да

Минимальная ставка по вкладам до 3 месяцев равна 0,6%.

Отзывные вклады до 3 месяцев

За месяц условия отзывных вкладов до 3 месяцев не изменились. Самая высокая ставка по восьми лучшим вкладам составила 0,75% в долларах и 0,3−0,5% в евро. Это почти в два раза меньше доходности аналогичных безотзывных вкладов.

Банк, вклад Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да БТА Банк,

Всё и сразу 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да Paritetbank,

Стабильный доход 0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет Технобанк,

Интернет-депозит е-Спринт 0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней;; да

Банк, вклад Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да БТА Банк,

Всё и сразу 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да Paritetbank,

Стабильный доход 0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет Технобанк,

Интернет-депозит е-Спринт 0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней;; да

Другие валютные вклады на 3 месяца с возможностью отзыва стартуют с 0,25%.

Безотзывные вклады на полгода

В обзор вкладов на 6 месяцев в этот раз попал вклад Идея Банка . Банк увеличил процентную ставку на 0,65 п.п. до 1,25% по доллару и до 1% по евро при оформлении онлайн. Если обращаться в банк, то ставки будут равны 1,15% и 0,9% в долларах и евро соответственно.

Лидер в этой категории — вклад Белгазпромбанка на 7 месяцев под 2,5%. Максимальная доходность по вкладам других банков не превышает 1,25%.

Банк, вклад Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да РРБ-Банк,

Безотзывный на 7 месяцев 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да Белгазпромбанк,

На 7 месяцев безотзывный — лояльный 2,5% в USD и 1,9% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 180 дней; да Альфа-Банк,

Альфа вклад в инвалюте 1,25% (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD; да, первые 4 месяца; да, 2 раза в месяц Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 1,25% в USD, 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; нет; да Беларусбанк,

Классик 1,25% в USD (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да БТА Банк,

Открытие 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, первые 5 месяцев; да Идея Банк,

Валютный фирменный 6 1,15−1,25% в USD (+0,65 п. п) и 0,9−1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная Paritetbank,

Стабильный доход 1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 2 месяца; да Технобанк,

Оптимальный 1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 180 дней; от 100 USD / 150 EUR; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да РРБ-Банк,

Безотзывный на 7 месяцев 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да Белгазпромбанк,

На 7 месяцев безотзывный — лояльный 2,5% в USD и 1,9% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 180 дней; да Альфа-Банк,

Альфа вклад в инвалюте 1,25% (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD; да, первые 4 месяца; да, 2 раза в месяц Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 1,25% в USD, 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; нет; да Беларусбанк,

Классик 1,25% в USD (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да БТА Банк,

Открытие 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, первые 5 месяцев; да Идея Банк,

Валютный фирменный 6 1,15−1,25% в USD (+0,65 п. п) и 0,9−1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная Paritetbank,

Стабильный доход 1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 2 месяца; да Технобанк,

Оптимальный 1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 180 дней; от 100 USD / 150 EUR; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Вклады в других банках принесут 0,6% годовых.

Отзывные вклады на полгода

На рынке отзывных вкладов на 5−7 месяцев изменений не произошло. Как и в прошлом месяце самая высокая ставка по долларовым вкладам равна 0,75%.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 150 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да МТБанк,

Актуальный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да Paritetbank,

Стабильный доход 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; да, первые 150 дней; да

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 150 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да МТБанк,

Актуальный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да Paritetbank,

Стабильный доход 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; да, первые 150 дней; да

Минимальные ставки в этом сегменте — 0,4% годовых.

Проценты по всем вкладам, рассмотренным в обзоре, будут облагаться подоходным налогом в 13%. Напомним, что налогом облагаются все вклады в иностранной валюте сроком менее 2 лет.