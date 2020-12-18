Google начал переводить фразу Thank you, Mr President как «Спасибо, Владимир Владимирович»

Источник материала: Tut.by

Программа онлайн-перевода от Google по непонятной причине начала переводить фразу «Thank you, Mr President» не так, как ожидается. Об этом сообщает TJornal .





«Thank you, Mr President» дословно переводится, как «спасибо, господин президент». «Google Переводчик» начал переводить фразу как «Спасибо, Владимир Владимирович».

Такой вариант перевода актуален только при сохранении заглавных букв и пунктуации. В остальных случаях сервис переведет фразу дословно. Объяснений этому пока нет. В переводчике используется нейронный машинный перевод.