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Google начал переводить фразу Thank you, Mr President как «Спасибо, Владимир Владимирович»
Источник материала: Tut.by
Программа онлайн-перевода от Google по непонятной причине начала переводить фразу «Thank you, Mr President» не так, как ожидается. Об этом сообщает
«Thank you, Mr President» дословно переводится, как «спасибо, господин президент». «Google Переводчик» начал переводить фразу как «Спасибо, Владимир Владимирович».
Такой вариант перевода актуален только при сохранении заглавных букв и пунктуации. В остальных случаях сервис переведет фразу дословно. Объяснений этому пока нет. В переводчике используется нейронный машинный перевод.
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