Zoom подготовил для пользователей неожиданный подарок на Нового год

Сервис видеоконференций Zoom отменит лимит в 40 минут для бесплатных звонков на время празднования Нового года, Рождества и Хануки.





Ограничение будет отменено с 17 по 19 декабря, с 23 по 26 декабря и с 30 декабря по 2 января, пишет gazeta.ru.

Лимит будет снят автоматически, пользователям не нужно совершать дополнительных действий.