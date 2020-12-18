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Zoom подготовил для пользователей неожиданный подарок на Нового год

18.12.2020 11:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сервис видеоконференций Zoom отменит лимит в 40 минут для бесплатных звонков на время празднования Нового года, Рождества и Хануки.

Zoom подготовил для пользователей неожиданный подарок на Нового год

Ограничение будет отменено с 17 по 19 декабря, с 23 по 26 декабря и с 30 декабря по 2 января, пишет gazeta.ru.

Лимит будет снят автоматически, пользователям не нужно совершать дополнительных действий.

 
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Сервис видеоконференций Zoom отменит лимит в 40 минут для бесплатных звонков на время празднования Нового года, Рождества и Хануки.
 
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