|
Zoom подготовил для пользователей неожиданный подарок на Нового год
Источник материала: Навiны
Сервис видеоконференций Zoom отменит лимит в 40 минут для бесплатных звонков на время празднования Нового года, Рождества и Хануки.
Ограничение будет отменено с 17 по 19 декабря, с 23 по 26 декабря и с 30 декабря по 2 января, пишет gazeta.ru.
Лимит будет снят автоматически, пользователям не нужно совершать дополнительных действий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сервис видеоконференций Zoom отменит лимит в 40 минут для бесплатных звонков на время празднования Нового года, Рождества и Хануки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)