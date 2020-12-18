Источник материала: UDF



Фото: Reuters

“То есть видно, что обычные силовики отнюдь не лояльны Александру Григорьевичу, не хотят видеть эти фокусы и, в общем, близки к тому, чтобы перестать полностью поддерживать своего диктатора. Что приказы они, в общем, выполняют сквозь зубы”, – пояснил политолог.

“То есть та самая единственная кочка, на которой стоит Александр Лукашенко — ближние к нему силовики — в общем, расползается под ним”, – считает Белковский.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так “Единственная кочка расползается под ним”: Белковский предсказал незавидную судьбу Лукашенко в 2021 году В Москве ждут от Лукашенко проведения конституционной реформы и передачи власти.

С августа текущего года в Белоруссии после проведенных выборов президента страны, где победу одержал бессменный лидер страны, не утихают волнения и митинги, которые организует оппозиция, не согласная с результатами голосования.Многие теперь задается вопрос, какая судьба ждет Лукашенко в 2021 году и далее, если он добровольно не передаст власть. А также не повторит ли он судьбу, которому даже пришлось бежать из Украины в Россию в поисках убежища.Эксперт и политологв авторской программе на радио, отвечая на вопрос минчанина о том, покинет ли Лукашенко свой пост в 2021 году, пояснил, что предсказывать можно все, что угодно, за исключением президентских сроков.Белковский даже пошутил об этом, заметив, что скорее Институт рака займется политическими прогнозами после того, как победит рак. А все потому что Лукашенко уйдет, “когда рак на горе свистнет”.В тоже время Белковский пояснил, что происходящие в Белоруссии события так или иначе свидетельствуют своей двунаправленностью о возможных переменах в стране. Первым делом, как считает эксперт, об этом говорят “утечки из круга белорусских силовиков”, которые являются “последнее точкой опоры Лукашенко”.В качестве примера такой утечки политолог привел слив записи сотрудников силовых структур датированной августом 2020 года , когда Лукашенко появился с автоматом в разгар протестов.Записи разговоров омоновцев, из которых следует, что “они с сарказмом относятся к такому поведению своего правителя”, собственно говорит само за себя об их преданности президенту.Белковский также привел еще один слив переговоров, на которых запечатлён очень похожие на пресс-секретаря Лукашенкои председателя федерации хоккея Белоруссииголоса.Политолог подчеркнул, что такого рода утечки говорят о том, что они происходят непосредственно из белорусских спецслужб. Это является лишним доказательством того, что там совершенно точно готовятся к уходу Лукашенко.Также эксперт напомнил, как на минувшей неделе Лукашенко оповестил общественность, что собирается остаться у руля страны через Всебелорусское собрание. В Кремле же, как напомнил политолог, всячески дают понять, что недовольны политикой Лукашенко и не хотят, чтобы он оставался у власти в 2021 году.Белковский добавил, что в Москве ждут от Лукашенко проведения конституционной реформы и передачи власти.Правда в Кремле также явно не хотят передачи власти представителям Польши, Литвы и тем более США. Иными словам Путин не хочет видеть у власти в Беларусидаже в качестве переходного правителя.Более того Белковский добавил, что в настоящий момент Путин намерен провести переговоры с Евросоюзом о транзите власти Белоруссии лицу, которое устроит как Москву, так и Запад.Исходя из этого политолог сделал вывод, что для Лукашенко остается вариант лишь покинуть достойно свой пост и уехать из страны, например в Узбекистан, Кубу или Россию. Ведь только эти страны могут гарантировать ему хотя какую-то безопасность.