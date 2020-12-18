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“Единственная кочка расползается под ним”: Белковский предсказал незавидную судьбу Лукашенко в 2021 году
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
С августа текущего года в Белоруссии после проведенных выборов президента страны, где победу одержал бессменный лидер страны Александр Лукашенко, не утихают волнения и митинги, которые организует оппозиция, не согласная с результатами голосования.
Многие теперь задается вопрос, какая судьба ждет Лукашенко в 2021 году и далее, если он добровольно не передаст власть. А также не повторит ли он судьбу Виктора Януковича, которому даже пришлось бежать из Украины в Россию в поисках убежища.
Эксперт и политолог Станислав Белковский в авторской программе на радио
Белковский даже пошутил об этом, заметив, что скорее Институт рака займется политическими прогнозами после того, как победит рак. А все потому что Лукашенко уйдет, “когда рак на горе свистнет”.
В тоже время Белковский пояснил, что происходящие в Белоруссии события так или иначе свидетельствуют своей двунаправленностью о возможных переменах в стране. Первым делом, как считает эксперт, об этом говорят “утечки из круга белорусских силовиков”, которые являются “последнее точкой опоры Лукашенко”.
В качестве примера такой утечки политолог привел слив записи сотрудников силовых структур датированной августом 2020 года , когда Лукашенко появился с автоматом в разгар протестов.
Записи разговоров омоновцев, из которых следует, что “они с сарказмом относятся к такому поведению своего правителя”, собственно говорит само за себя об их преданности президенту.
“То есть видно, что обычные силовики отнюдь не лояльны Александру Григорьевичу, не хотят видеть эти фокусы и, в общем, близки к тому, чтобы перестать полностью поддерживать своего диктатора. Что приказы они, в общем, выполняют сквозь зубы”, – пояснил политолог.
Белковский также привел еще один слив переговоров, на которых запечатлён очень похожие на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт и председателя федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова голоса.
Политолог подчеркнул, что такого рода утечки говорят о том, что они происходят непосредственно из белорусских спецслужб. Это является лишним доказательством того, что там совершенно точно готовятся к уходу Лукашенко.
“То есть та самая единственная кочка, на которой стоит Александр Лукашенко — ближние к нему силовики — в общем, расползается под ним”, – считает Белковский.
Также эксперт напомнил, как на минувшей неделе Лукашенко оповестил общественность, что собирается остаться у руля страны через Всебелорусское собрание. В Кремле же, как напомнил политолог, всячески дают понять, что недовольны политикой Лукашенко и не хотят, чтобы он оставался у власти в 2021 году.
Белковский добавил, что в Москве ждут от Лукашенко проведения конституционной реформы и передачи власти.
Правда в Кремле также явно не хотят передачи власти представителям Польши, Литвы и тем более США. Иными словам Путин не хочет видеть у власти в Беларуси Светлану Тихановскую даже в качестве переходного правителя.
Более того Белковский добавил, что в настоящий момент Путин намерен провести переговоры с Евросоюзом о транзите власти Белоруссии лицу, которое устроит как Москву, так и Запад.
Исходя из этого политолог сделал вывод, что для Лукашенко остается вариант лишь покинуть достойно свой пост и уехать из страны, например в Узбекистан, Кубу или Россию. Ведь только эти страны могут гарантировать ему хотя какую-то безопасность.
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“Единственная кочка расползается под ним”: Белковский предсказал незавидную судьбу Лукашенко в 2021 году
В Москве ждут от Лукашенко проведения конституционной реформы и передачи власти.
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