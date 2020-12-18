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«Это что ещё такое?» Чиновники снова рассылают белорусам письма о «тунеядстве»
Источник материала: UDF
Горит ли у домохозяек земля под ногами? / belaruspartisan.by
— Это что ещё такое?! У меня ИП. Налогами отчисляю в бюджет в 10-15 раз больше, чем любой среднестатистический работник, — удивляется вниманию к своей персоне Александр Николаевич. Ведь в постановлении Совмина №239 сказано, что индивидуальные предприниматели считаются гражданами, занятыми в экономике!
Фото “письма счастья” / Еврорадио
По указанным в письме контактным данным Еврорадио дозвонилось в управление экономики Заводского района Минска. Выясняем, что письмо подлинное, а не чья-нибудь злая шутка.
— Это могла быть техническая ошибка. Может быть такая ситуация, что человек зарегистрировался индивидуальным предпринимателем тогда, когда база уже была сформирована, — отвечают нам на вопрос о том, почему письмо пришло ИПшнику. — Базу формируем не мы, а организации, перечисленные в приложении один к постановлению. Она формируется раз в квартал, и списки на оплату утверждаются тоже раз в квартал. Потом информацию отдают в Министерство труда.
Получается, с 2017 года, когда власти в прошлый раз обожглись на попытках сформировать списки тунеядцев, практически ничего не изменилось. Граждане Беларуси по-прежнему должны доказывать, что они не “тунеядцы”, а не наоборот. Иначе власти угрожают выставить “не занятым в экономике” гигантский счёт за отопление.
— Подтверждать свой статус не обязательно, это желание гражданина и его право, — отвечают Еврорадио. — Но чтобы гражданин не оплачивал горячее водоснабжение по экономически обоснованным тарифам, [нужно подтвердить]. Если человек не подтвердил свою занятость, то он так оплачивает горячее водоснабжение. Сейчас это около девяносто двух рублей за гигакалорию.
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Это письмо подлинное, а не чья-нибудь злая шутка.
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