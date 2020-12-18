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Падением до минимума за 120 дней открыл торги 18 декабря американский доллар
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара упал на 0,0053 BYN до 2,5056 BYN/USD — это минимум за четыре месяца.
За последние тринадцать торгов доллар дешевеет уже двенадцатый раз. За это время его стоимость рухнула на 0,0849 BYN.
Курс евро подрос лишь на 0,0001 BYN до 3,0701 BYN/EUR, но это позволило покинуть минимум за 21 день.
Курс российского рубля обвалился на 0,0182 BYN до 3,4250 BYN/100 RUB до минимума за 16 дней.
Московская биржа
В первые минуты торгов на бирже в Москве стоимость доллара выросла до 73,24 российских рублей. Европейская валюта подорожала до 89,77 российских рублей.
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Курс доллара упал на 0,0053 BYN до 2,5056 BYN/USD.
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