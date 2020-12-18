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Сотрудники «Прессбола» покидают издание

18.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сотрудники «Прессбола» покидают издание

  • 18.12.2020, 11:01
  • 1,522
Сотрудники «Прессбола» покидают издание
Владимир Пирог

Возможно, это связано с назначением нового главного редактора.

Заместитель главного редактора "Прессбола" Владимир Пирог объявил об уходе из ведущего спортивного издания Беларуси.

"Отчего-то вспомнился БГ и его великолепный зимний MTV unplugged в 2018-м: "Долго мы писали этот альбом. Много всего было, о чем и не скажешь". Но можно же и коротко... Творческому коллективу "Прессбола": ребята, спасибо за эти сумасшедшие 20 лет!" — написал Пирог в фэйсбуке.

Вчера о решении уйти из "Прессбола" объявил обозреватель Сергей Мордасевич.

В начале декабря из газеты ушел главный редактор Дмитрий Герчиков, который всего за пять месяцев до этого сменил Сергея Кайко. Из четырех заместителей Герчикова в должности остался только один — Дмитрий Беленький. Под его подписью выходили последние номера "Прессбола".

Отметим, что издание возглавил корреспондент ОНТ Сергей Лисичкин, хотя журналисты настаивали, чтобы "Прессбол" возглавил кто-то из коллектива газеты.

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Возможно, это связано с назначением нового главного редактора.
 
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