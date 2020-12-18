Съемочная группа «МИРа» вручила молодому белорусу с ДЦП удостоверение Союза писателей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Он не разговаривает и не ходит самостоятельно. 26-летнему белорусу с тяжелой формой ДЦП это не помешало раскрыть свой талант – молодой человек стал писателем и выпустил уже шесть книг. С автором встретилась корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Прежде, чем отправиться в гости к Максиму Бацкалевичу, мне предстоит выполнить очень приятную миссию. Талант молодого автора признали в профессиональной среде. Максима в этом году приняли в Союз писателей Беларуси. Из-за пандемии ему еще не вручили удостоверение и значок сообщества. Это доверили сделать нашей съемочной группе.

Это не просто признание, а поддержка коллег и реальная помощь. Например, в поиске издателя.

«Здравствуйте! Максим Валерьевич очень ждет. Передайте поздравления».

Теперь Максим официально писатель. Он долго к этому шел.

О том, что он рад, Максим сообщает с помощью азбуки из кубиков. Он не говорит, не ходит, с трудом двигается: моторика нарушена. За свои успехи благодарит родителей. Они с самого начала боролись сначала за его жизнь, затем за право учиться, как все дети. В комиссиях по образованию выносили вердикт: необучаем. А он освоил три языка и стал отличником.

«Он хорошо запоминал. Он впитывал все, как губка. Много читал, много смотрел, много вопросов задавал. Он закончил школу с золотой медалью. Очень гордимся сыном. Никто из нас не держал такой медали», – рассказала мама Максима Елена Бацкалевич.

На первое слово из пяти букв у Максима ушло два часа. Теперь может напечатать примерно 100 в день. Последняя его повесть «Карцер души» – фантастическая, но о реальных проблемах, о борьбе добра и зла. Автор рассуждает о том, на что готов пойти человек ради благополучия физического и морального. Его первый читатель – мама. Говорит, благодаря произведениям по-новому узнала своего сына.

«Я как заново вернулась в то время и заново пережила, как если бы мой ребенок разговаривал. В книге он разговаривает. И доносит много интересной информации», – поделилась Елена Бацкалевич.

«Разговаривает» Максим и в социальных сетях. Общается с друзьями и коллегами. Там же нашел редактора Александра Логинова, попросил о помощи. Александр откликнулся сразу. Говорит, подкупила искренность произведений.

«Я сразу понял, что он не графоман. Что он владеет словом, что у него есть мысли. И что ему есть что сказать читателю. Являясь редактором его книг, я не позволил себе вставить в его книги ни одного своего слова. Для нас было важно, чтобы это была не книга, написанная с участием Максима, чтобы это были все его мысли», – рассказал редактор-консультант Александр Логинов.

Максим живет в большой семье, у него два брата. И все родные называют его «наш писатель». Говорят, своим примером он хочет доказать: возможности каждого безграничны. Об этом будет его новая книга – философская повесть под названием «Иная реальность».