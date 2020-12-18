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Комочек умиления: кинологический центр ВС принял четвероногое пополнение

18.12.2020 11:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Кинологический центр Вооруженных сил принял последнее пополнение четвероногих друзей в этом году, сообщила пресс-служба Минобороны в пятницу.

Юным собакам еще даже не успели дать имена.

"Это произойдет, когда начнется обучение и станет понятен характер четвероногих друзей. Щенков берегут, пока они даже не выходили на улицу", - пояснили в пресс-службе.

Первые занятия и тренировки начнутся уже через несколько недель.

Кинологический центр Вооруженных Сил находится в поселке Колодищи (Минский район). За время его работы подготовлены около трех тысяч служебных собак и столько же специалистов служебного собаководства.

Четвероногих друзей и их хозяев обучают минно-розыскной, поисково-спасательной, розыскной, караульной, патрульной и других служб. Также нередко военнослужащие вместе с органами внутренних дел ищут пропавших или заблудившихся в лесу людей. Таких случаев насчитывается, как правило, по пять-шесть ежегодно.

© Photo : Telegram / Министерство обороны РБ
Юный воспитанник Кинологического центра Вооруженных Сил

В центре несет круглосуточное дежурство специальная группа инструкторов, которая вместе с собаками готова в течение 20 минут убыть в любую точку страны для выполнения боевых задач.

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Теги: Минск
 
 
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Овчаркам еще не успели дать имена - это произойдет с началом обучения, когда станет понятен характер собак.
 
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