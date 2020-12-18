МВД Беларуси и Росгвардия подписали соглашение о взаимодействии

Источник материала: Ежедневник

Согласно документу, правоохранительные органы двух стран будут осуществлять сотрудничество по ряду направлений.

Стороны будут сотрудничать по направлениям:

· Охрана важных государственных объектов, специальных грузов; борьба с терроризмом и экстремизмом;

· Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;

· Государственный контроль в области оборота оружия;

· Обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;

· Охрана особоважных и режимных объектов;

· Охрана имущества физических и юридических лиц;

· Обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности;

· Развитие спортивных и культурных связей;

· Оказание содействия на договорной основе в санаторно-курортном лечении военнослужащих, сотрудников, гражданского персонала Сторон и членов их семей.

Соглашение предусматривает сотрудничество в форме в подготовке кадров, проведении совместных учений, а также консультаций, семинаров, конференций, учебно-методических сборов и др.