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МВД Беларуси и Росгвардия подписали соглашение о взаимодействии

18.12.2020 11:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Согласно документу, правоохранительные органы двух стран будут осуществлять сотрудничество по ряду направлений.

Стороны будут сотрудничать по направлениям:   

·      Охрана важных государственных объектов, специальных грузов; борьба с терроризмом и экстремизмом; 

·      Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;

 ·     Государственный контроль в области оборота оружия; 

 ·     Обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; 

 ·     Охрана особоважных и режимных объектов; 

 ·     Охрана имущества физических и юридических лиц; 

 ·     Обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности; 

 ·     Развитие спортивных и культурных связей; 

 ·     Оказание содействия на договорной основе в санаторно-курортном лечении военнослужащих, сотрудников, гражданского персонала Сторон и членов их семей.

Соглашение предусматривает сотрудничество в форме в подготовке кадров, проведении совместных учений, а также консультаций, семинаров, конференций, учебно-методических сборов и др.

 
 
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Согласно документу, правоохранительные органы двух стран будут осуществлять сотрудничество по ряду направлений.
 
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