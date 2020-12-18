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МВД Беларуси и Росгвардия подписали соглашение о взаимодействии
18.12.2020 11:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Согласно документу, правоохранительные органы двух стран будут осуществлять сотрудничество по ряду направлений.
Стороны будут сотрудничать по направлениям:
· Охрана важных государственных объектов, специальных грузов; борьба с терроризмом и экстремизмом;
· Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
· Государственный контроль в области оборота оружия;
· Обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
· Охрана особоважных и режимных объектов;
· Охрана имущества физических и юридических лиц;
· Обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности;
· Развитие спортивных и культурных связей;
· Оказание содействия на договорной основе в санаторно-курортном лечении военнослужащих, сотрудников, гражданского персонала Сторон и членов их семей.
Соглашение предусматривает сотрудничество в форме в подготовке кадров, проведении совместных учений, а также консультаций, семинаров, конференций, учебно-методических сборов и др.
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Согласно документу, правоохранительные органы двух стран будут осуществлять сотрудничество по ряду направлений.
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