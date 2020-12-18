«Моя лет 20 назад горела так же»: горящий на МКАД Peugeot 607 потушили очевидцы

Источник материала: Onliner

15 декабря около 11:20 на 20-м км внутреннего кольца МКАД (это за съездом на рыбокомплекс) загорелся автомобиль Peugeot 607. В одиночку водитель не мог справиться с тушением. Вызывать МЧС — безусловно, верное решение в такой ситуации, но приезд спасателей займет некоторое время. В этой сложной ситуации на помощь пришли очевидцы, которые не пожалели ни сил, ни собственных огнетушителей, чтобы потушить машину, пока это было возможно.

Одним из тех, кто тушил, был пользователь нашего форума с ником kostya_minsk, он рассказал корреспонденту Onliner, как развивались события.

— Еду по кольцевой в правом ряду, впереди клубы дыма. Поравнялся со стоящей к тому времени на обочине Peugeot 607, а у нее под капотом огонь, — сообщил наш читатель. — Остановился, огнетушитель хвать и к ней. Штук 6 огнетушителей задействовали.

Водителю сказали, что нужно отключить аккумулятор. В какой-то степени повезло, что в этом авто аккумулятор находится в багажнике.

— Пламя сбили, капот открыл сам водитель. Остальные уже собрались уходить, а из-под капота (между радиатором и двигателем) снова дым начал валить. Еще кто-то задул огнетушителем. Вроде погасили... — рассказал kostya_minsk. — Я посоветовал водителю этого авто на всякий случай вызвать пожарных, он одобрительно покивал, но, видимо, пребывал в шоковом состоянии. Пока тушили огнетушителями, водитель отходил в кювет к деревьям, ниже обочины, разговаривал по телефону.

Очевидец приходит к выводу, что пожар начался тогда, когда машина была в движении.

— Стекло с водительской стороны в трещинах, со следами горения, капот — краска сверху обгорела, правое крыло — краска ближе к пассажирской двери обгорела. Вывод — горела в движении. Пластик под капотом оплавлен глобально, — отметил собеседник. — Перед уходом спросил водителя горевшего авто: «Бензин? Дизель?» Он ответил: «Бензин не так горит, дизель». Хотя моя «бензинка» горела так же...

Оказалось, что kostya_minsk когда-то сам был на месте водителя этого Peugeot.

— У меня лет 20 назад точно так же загорелся автомобиль. Тогда я пребывал в шоке, даже не успел поблагодарить помогавших в тушении, — рассказал он. — У меня в заключении пожарников значилось короткое замыкание. Но по факту проводка была без замыкания, а вот на фильтре тонкой очистки три трубки: подача и обратка (вертикальные патрубки) с хомутами, висящими на пепле (патрубки трубопровода выгорели). И на патрубке выхода топлива на моновпрыск, расположенном в горизонтальной плоскости и смотрящем на выпускной коллектор, хомут и пепел отсутствовали. Вывод: сорвало топливопровод с трубки фильтра и топливо под давлением (моновпрыск — насос в баке) распылило на раскаленный коллектор.

На нашем форуме kostya_minsk поблагодарил всех неравнодушных, с кем в этот раз тушили Peugeot.

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