Мурашки по коже. IOWA выпустила видео с live-версией песни «Мечта»

Источник материала: Tut.by

IOWA выпустила live-версию песни «Мечта» и музыкальное видео на нее. Сам трек вышел еще 16 августа и был вдохновлен происходящим в Беларуси.

Группа написала, что live-версия песни «Мечта» посвящена людям в сложном положении, тем, кто оказался наедине с несправедливостью и жестокостью, с ограничением воли и страхом.

— Мечта — это о каждом отдельно и обо всех вместе. Она родилась в неспокойное время, но ей нужно было родиться, буквально заставляя нас еще крепче взяться за руки. Мы решили выпустить «Мечту» в конце года, вопреки всему. Потому что «Мечта» не о боли и страхе — она о человеческой силе и добре, о надежде. Когда женщины поют сердцем — они могут лечить, они могут освещать темноту. У нас один путь! И даже если «камни», которые летят в спину, нас не просят об этом, мы все равно должны их прощать. Прощать — это не слабость, это сила, помогающая встать и снова идти, с верой, надеждой и мечтой. Мы хотим, чтобы вы верили. С нами. В себя. В людей. В будущее. Вопреки всему. Аминь, — таким текстом IOWA сопроводили видео.

В комментариях многие отмечают, что от песни у них «мурашки по коже». В записи live-версии также принял участие хор EtnoDeffki.