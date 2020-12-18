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Вот как выглядели бы Симпсоны, если бы их рисовали советские мультипликаторы

18.12.2020 11:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудник студии «Союзмультфильм» Прокопий Уляшов запустил твиттер-тред в честь дня рождения «Симпсонов» — 31 год назад вышла первая серия шоу. Иллюстратор перерисовал кадр из заставки в стиле известных советских мультипликаторов — Эдуарда Назарова, Давида Черкасского и Александра Татарского, пишет TJ.

Напомним, как выглядит одна из обычных заставок «Симпсонов»:


А вот диванная заставка Симпсонов в стиле Эдуарда Назарова (1941−2016), автора мультфильмов «Жил-был пес», «Мартынко», «Принцесса и Людоед» и многих других.

В качестве референса для Лизы и Мэгги Прокопий использовал Принцессу из мультфильма «Принцесса и Людоед». Для Барта — главного героя «Про Сидорова Вову». Больше всего Назаров известен как создатель чудесного фильма «Жил-был пес». Безымянный пес неплохо вписался в семью вместо Маленького помощника Санты.


Симпсоны в стиле Давида Черкасского (1931−2018), автора мультфильмов «Приключения Капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Остров сокровищ» и других, выглядят соответствующе.


А так бы выглядели Симпсоны в стиле Александра Татарского (1950−2007) и Игоря Ковалева (род. 1954), создавших мультфильмы «Пластилиновая ворона», «Крылья, ноги и хвосты», «Следствие ведут колобки» и другие. Узнаете стиль братьев Пилотов?


 
 
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В исполнении создателей «Жил-был пес», «Приключений капитана Врунгеля» и «Следствие ведут колобки».
 
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