Вот как выглядели бы Симпсоны, если бы их рисовали советские мультипликаторы

Источник материала: Tut.by

Сотрудник студии «Союзмультфильм» Прокопий Уляшов запустил твиттер-тред в честь дня рождения «Симпсонов» — 31 год назад вышла первая серия шоу. Иллюстратор перерисовал кадр из заставки в стиле известных советских мультипликаторов — Эдуарда Назарова, Давида Черкасского и Александра Татарского, пишет TJ.

Напомним, как выглядит одна из обычных заставок «Симпсонов»:





А вот диванная заставка Симпсонов в стиле Эдуарда Назарова (1941−2016), автора мультфильмов «Жил-был пес», «Мартынко», «Принцесса и Людоед» и многих других.

В качестве референса для Лизы и Мэгги Прокопий использовал Принцессу из мультфильма «Принцесса и Людоед». Для Барта — главного героя «Про Сидорова Вову». Больше всего Назаров известен как создатель чудесного фильма «Жил-был пес». Безымянный пес неплохо вписался в семью вместо Маленького помощника Санты.





Симпсоны в стиле Давида Черкасского (1931−2018), автора мультфильмов «Приключения Капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Остров сокровищ» и других, выглядят соответствующе.





А так бы выглядели Симпсоны в стиле Александра Татарского (1950−2007) и Игоря Ковалева (род. 1954), создавших мультфильмы «Пластилиновая ворона», «Крылья, ноги и хвосты», «Следствие ведут колобки» и другие. Узнаете стиль братьев Пилотов?



