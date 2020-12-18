Новый минивэн Kia Carnival сертифицирован в России

Источник материала: Tut.by

Российский офис KIA сообщил о том, что Carnival четвертого поколения прошел все испытания, предусмотренные для сертификации на местном рынке, и получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).





В компании новый Carnival называют кроссвэном, а за его основу взята новая платформа N3, предназначенная для среднеразмерных автомобилей. Габаритная длина автомобиля по сравнению с предыдущим поколением увеличена на 40 мм до 5155 мм, что позволило создать наиболее просторный салон за всю историю модели. Колесная база Carnival составляет 3090 мм (+30 мм), ширина — 1995 мм (+10 мм), а высота — 1750 мм (1785 мм в версиях с рейлингами на крыше). Заявленный дорожный просвет — 182 мм. Новинка будет доступна в семи- и восьмиместном вариантах компоновки.





На российском рынке для нового Carnival предложат два варианта силовых установок. Это бензиновый атмосферный V6 объемом 3,5 л (249 л. с. и 332 Нм крутящего момента) и 2,2-литровая дизельная «четверка» (199 л. с. и 440 Нм). Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатым «автоматом», привод только на переднюю ось.

Продажи новой модели в России начнутся в 2021 году.