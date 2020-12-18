ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый минивэн Kia Carnival сертифицирован в России

18.12.2020 11:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российский офис KIA сообщил о том, что Carnival четвертого поколения прошел все испытания, предусмотренные для сертификации на местном рынке, и получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).


В компании новый Carnival называют кроссвэном, а за его основу взята новая платформа N3, предназначенная для среднеразмерных автомобилей. Габаритная длина автомобиля по сравнению с предыдущим поколением увеличена на 40 мм до 5155 мм, что позволило создать наиболее просторный салон за всю историю модели. Колесная база Carnival составляет 3090 мм (+30 мм), ширина — 1995 мм (+10 мм), а высота — 1750 мм (1785 мм в версиях с рейлингами на крыше). Заявленный дорожный просвет — 182 мм. Новинка будет доступна в семи- и восьмиместном вариантах компоновки.


На российском рынке для нового Carnival предложат два варианта силовых установок. Это бензиновый атмосферный V6 объемом 3,5 л (249 л. с. и 332 Нм крутящего момента) и 2,2-литровая дизельная «четверка» (199 л. с. и 440 Нм). Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатым «автоматом», привод только на переднюю ось.

Продажи новой модели в России начнутся в 2021 году.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский офис KIA сообщил о том, что Carnival четвертого поколения прошел все испытания, предусмотренные для сертификации на местном рынке, и получил Одобрение типа...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что происходит с ценами на нефть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика