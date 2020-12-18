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Своеобразный манифест в ответ на происходящие в Беларуси события. У Drezden Михалка новый клип

18.12.2020 11:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сергей Михалок и группа Drezden представляют новый клип Barrikado — своеобразный манифест в ответ на происходящие в Беларуси события.

Сергей Михалок остается верен себе: свое мнение относительно происходящего вокруг бывший лидер рок-группы «Ляпис Трубецкой» высказывает исключительно в творчестве. Новый клип полон литературных ребусов и философских текстов, которые присущи группе Drezden. Но главной мыслью, проходящей через весь текст, становится фраза: «Пока народ един — он непобедим». Режиссер видео — популярный фотограф из Минска Каролина Полякова.

— Культурные баррикады сильнее оружия, и революция сознания может произойти в мозгу даже под полицейским шлемом. На страницах цифрового фанзина Barrikado лежат ярость, желание справедливости, солидарность с работниками прессы, оголенные нервы, отпор, мечты о жизни без насилия, диалоге и вся власть народа под защитой тех, кто отказался от преступных приказов, пока голова на плечах. Это видео смотреть дискомфортно, а как жить в полицейском государстве? — комментирует Каролина Полякова.

Над анимацией работали: arso, ugly tits и Женя Семченко. В клипе использованы видео и фотоматериалы: «Фотографы против», Света Фар, Катя Игнашевич, Kanaplev+Leidik, Pilgrim5, Belsat, the Sun, Now, Global News, Al Jazeera.

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Теги: Минск
 
 
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Сергей Михалок и группа Drezden представляют новый клип Barrikado - своеобразный манифест в ответ на происходящие в Беларуси события.
 
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