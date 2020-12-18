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«Мы не знаем полного списка требований Путина, но два из них Саня выполнил за последнюю неделю»

18.12.2020 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Мы не знаем полного списка требований Путина, но два из них Саня выполнил за последнюю неделю»
Фото из социальных сетей
Беларусь, протесты, 15 декабря.

Все-таки гениальная была идея с флагами во льду. Там ведь не обязательно реальный флаг замораживать, достаточно провести аккуратную полосу свекольным соком или пищевым красителем. Смотрится красиво. Изготовить в разы быстрее, чем удалить (с тканевыми флагами все наоборот), пишет сценарист, драматург и писатель Андрей Жвалевский.

Бедолаги из ЖКХ часами ковыряются — и не всегда доковыриваются до успеха. А тем временем за последние сутки травмы из-за гололеда получили 1398 человек. Даешь БЧБ на обледеневших тротуарах!

Продолжаем ждать из заключения красавицу Ольгу Хижинкову. Флэшмоб с колготками набирает обороты. Простите мой сексизм, но до чего же у беларусок красивые ножки!

Кстати, Conte дала официальные разъяснения: модель они менять не собираются. А вот муж Ольги попросил не встречать ее из ИВС большой толпой. Ольга устала за месяц в неволе. Но как отдохнет — обязательно скажет всем спасибо.

«Мы не знаем полного списка требований Путина, но два из них Саня выполнил за последнюю неделю»

А вот другая семья беларусов ушла сегодня в бессрочную голодовку. Сначала ее объявил Игорь Лосик, создатель популярного ТГ-канала «Беларусь головного мозга». Ему надоели издевательства с постоянным продлением срока содержания под стражей. И сразу же к Игорю присоединилась его жена. Мужественные люди! Сил им!

Лукашенко, судя по всему, продолжает ожесточенную торговлю с другом Володей. Мы не знаем полного списка требований Путина, но два из них Саня выполнил за последнюю неделю: сначала ратифицировал соглашение о взаимном принятии виз, а сегодня вот приостановили отгрузку нефтепродуктов через Клайпеду (Путин настаивал, чтобы отгрузка шла через российские порты). Саше очень нужны обещанные кредиты: Белстат сегодня сообщил, что за 10 месяцев 2020 года чистая прибыль беларусских организаций упала на 58,8% по сравнению с таким же периодом 2019 года. То есть более чем вдвое.

Ну, он известный мухляр. И помощнички его туда же. Как и ожидалось, под письмом «спортсмены за Сашу» не все подписи подлинные. Игроки мини-футбольного клуба ЦКК Никита Дробышевский, Максим Барсуков, Андрей Купчик и Александр Белый заявили, что они ничего такого не подписывали, хотя их фамилии под петицией значатся. А у людей реальные проблемы возникли, с ними друзья перестали разговаривать, в соцсетях забанили. (Что говорит об огромной поддержке Лукашенко в спортивной среде.) Теперь спортсмены через сми просят их разбанить и собираются отзывать подписи.

Латушко продолжает интриговать. Теперь он рассказывает, что о поддержке протестующих заявили более 3000 госслужащих, которые присоединились к проекту «Диалог с народом». И приглашает новых чиновников к этому диалогу. Кстати, сегодня опубликован слив совещания в МЧС — вы угадали, по поводу символики на балконах. Ничего нового, но приятно, что на совещании кто-то партизанил.

В Литве продолжается расследование по делу в рамках универсальной юрисдикции против беларусских силовиков, которые избили владельца цветочного магазина Максима Хорошина. Проект «Единая книга регистрации преступлений» сообщил о первом возможном подозреваемом. Это — не поверите — бывший глава ГУБОПиК Карпенков. Его действия подпадают под три статьи УК: статью 128 (Преступления против безопасности человечества), часть вторую статьи 182 (Похищение человека), часть третью статьи 426 (Превышение служебных полномочий). Еще один подозреваемый — начальник Первомайского РУВД Андрей Бакач. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 128 и частью третьей статьи 425 (Бездействие должностного лица) УК. Если суд признает их виновными — дальше дело Интерпола. Который имеет право задерживать преступников на территории других государств.

Всплыли подробности о еще одном типе, Дмитрии Шакуте (кикбоксер, которого подозревают в избиении Романа Бондаренко). Он всплыл и на видеозаписи 18 октября, когда снимал символику в компании с Дмитрием Басковым (тоже подозревается в избиении Романа). Там также была потасовка, и начал ее, возможно, Шакута.

Разные источники сообщают, что ЕС может завтра принять третий пакет санкций против оккупационной администрации Беларуси. И на сей раз под раздачу могут попасть «кошельки» Лукашенко. Это не только приятно, но и немного приблизит крах всей этой камарильи.

А в Европейском парламенте состоялась церемония вручения премии Сахарова. Напомню, что ее в этом году получили (все) беларусы. Среди лауреатов — Мария Колесникова, которую сейчас удерживают в заложниках. Ее речь зачитала сестра Марии, Татьяна Хомич. Вот выдержка: «Эту премию я разделяю со всеми, кто находится в тюрьмах, кто пострадал за свою активную гражданскую позицию. Со всей командой штаба Виктора Бабарико, кто и сейчас, день за днем совершает подвиг. И, конечно, я разделяю эту премию с Виктором Бабарико, человеком, который ценой своей свободы нас всех объединил, вдохновил и благодаря которому мы поверили, что мы можем все изменить». Между прочим, выяснилось, что часть команды Бабарико на свободе, они продолжают работать и вроде бы даже ездят в Москву, чтобы донести информацию о ситуации в нашей стране.

Смотрю на календарь и поневоле думаю про Новый год. Как пройдет его празднование? Мингорисполком собирается устроить народные гуляния, как ни в чем не бывало — больше 130 мероприятий, ярмарки и театральные постановки… И как они собираются выпутываться, когда в 23:34 народ начнет скандировать «Позор»? Как реагировать на Дедов Морозов естественной окраски (они уже замечены на акциях)? Или «власти» опять надеются, что «протест сдулся, живем, как до выборов»?
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