Трубоукладчик «Северного потока-2» сменил владельца

Источник материала: АФН

Трубоукладочная баржа «Фортуна», которая недавно приступила к строительству короткого участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии, снова поменяла собственника.

Как следует из обновленной записи в Российском международном реестре судов (РМРС), владельцем судна теперь является ООО «КВТ-Рус».

Ранее собственником баржи значилось ООО «Универсальная транспортная группа», которое приобрело судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года, передает РБК.

Новая смена собственника баржи произошла на фоне возможного ужесточения санкций США в отношении «Северного потока-2». Против проекта уже введены потенциальные санкции по линии закона CAATSA («О противодействии неприятелям Америки через санкции»), которые могут быть наложены на инвесторов проекта.

С декабря 2019 года действуют санкции в отношении иностранных операторов судов-трубоукладчиков «Северного потока-2», из-за которых прекратила подводную укладку труб швейцарско-голландская компания Allseas. Наконец, в этом месяце конгресс США одобрил дополнительные санкции, которые могут быть распространены на страховщиков трубоукладочных судов для газопровода и на организации, сертифицирующие газопровод перед вводом его в эксплуатацию.

11 декабря «Фортуна» прибыла к месту строительства газопровода в исключительной экономической зоне Германии, где нужно проложить 2,6 км на относительно небольшой глубине. Сейчас баржа укладывает трубы к востоку от немецкого острова Рюген в Балтийском море, следует из данных сервиса Myshiptracking. Работы могут продлиться до 31 декабря, сообщало ранее Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии.

«КВТ-Рус» — московское микропредприятие, как и прежний владелец — Универсальная транспортная группа (внесены в реестр малого и среднего предпринимательства ФНС). В 2019 году (последние данные ФНС) у нее практически не было активов, в кассе было 1 тыс. руб., а выручки не было. В компании работает один человек — ее гендиректор и учредитель Сергей Викторович Малков. Про него известно только то, что он руководит ЗАО СП «Аэроприма», зарегистрированном по тому адресу, что и «КВТ-Рус».

Смена собственника, по всей видимости, была предпринята в связи с ужесточением санкций США в отношении трубоукладчиков "Северного потока - 2".