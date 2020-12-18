



zautra.by Согласно данным Глобального отчета о состоянии возобновляемой энергетики (Renewables 2020 Global Status Report), опубликованного специализированным глобальным сообществом REN21, по состоянию на 2018 год этот показатель для нашей страны составлял 6,8%, пишет





Это – один из самых низких уровней в Европе. Из государств Старого света, которые приведены в исследовании REN21, ниже показатели только у Армении (6,4%) и Украины (1,9%).





В других соседних с Беларусью странах (данные по России не предоставлены) доля конечной энергии, добываемой из возобновляемых источников (солнца, ветра, рек и т.д.), гораздо выше. В Латвии она была 40,3%, Литве – 24,4%, Польше – 11,3%.





Самый высокий в мире уровень конечной энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, в Исландии – 77%.





Крупные мировые экономики тоже опережают по этому показателю Беларусь. В Германии он, например, 16,5%, в Индии – 9,9%, Китае – 7,8%. Но есть группа развитых стран, у которых он меньше, чем в Беларуси. В этой группе, например, Израиль (3,7%) и Южная Корея (2,7%).





В отчете REN21 отмечается: по ранее объявленному плану к 2020 году Беларусь хотела довести долю конечной энергии, получаемой из возобновляемых источников, до 32%. Данных за 2020 год пока нет, но, по мнению экспертов, вряд ли этот показатель может быть достигнут даже в ближайшие годы.





В мировом масштабе расчетная доля возобновляемых источников в общем конечном потреблении энергии в 2018 году, по данным отчета REN21, составляла 11%. Это выше традиционной биомассы (6,9%), ядерной энергии (2,2%) и уступает только ископаемому топливу (79,9%).