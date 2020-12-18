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МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

18.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии России заключили соглашение о сотрудничестве, говорится на сайте национального правового интернет-портала Беларуси.

Как отмечается, среди направлений сотрудничества значатся охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов и спецгрузов, а также борьба с терроризмом и экстремизмом.

МВД Беларуси и Росгвардия, кроме того, будут в сфере госконтроля в области оборота оружия, обеспечения безопасности объектов ТЭК, охраны особо важных и режимных объектов, обеспечении мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности.

Договор подразумевает сотрудничество в форме консультаций, семинаров, конференций, учебно-методических сборов, а также в подготовке кадров, проведении совместных учений и так далее.

Вместе с тем в документе подчеркивается, что «соглашение не препятствует сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества». Соглашение было подписано в Минске еще в конце ноября, оно вступает в силу с даты его подписания.



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Теги: Минск
 
 
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