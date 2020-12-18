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МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве
18.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии России заключили соглашение о сотрудничестве, говорится
Как отмечается, среди направлений сотрудничества значатся охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов и спецгрузов, а также борьба с терроризмом и экстремизмом.
МВД Беларуси и
Договор подразумевает сотрудничество в форме консультаций, семинаров, конференций, учебно-методических сборов, а также в подготовке кадров, проведении совместных учений и так далее.
Вместе с тем в документе подчеркивается, что «соглашение не препятствует сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества». Соглашение было подписано в Минске еще в конце ноября, оно вступает в силу с даты его подписания.
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Среди направлений сотрудничества значатся охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов и...
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