Ирина Шейк в белоснежном пуховике показала, как слепить снеговика

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская модель Ирина Шейк порадовалась первому снегопаду в Нью-Йорке: звезда слепила очаровательного снеговика прямо во дворе своего дома.

В "Большом яблоке" прошел первый за эту зиму снегопад и все жители города вышли на улицы, чтобы устроить зимнюю фотосессию. Знаменитый Центральный парк стал таким, каким его привыкли видеть фанаты рождественских мелодрам: заснеженные деревья, сверкающие шапки снега на ветвях и скамейках, а также традиционный каток. Шейк решила не терять времени зря и присоединилась к всеобщей радости.

В сети обсуждают новую запись Шейк в Instagram: модель слепила снеговика прямо во дворе дома и сделала серию памятных зимних снимков.

Свое творение модель украсила вязаной шапочкой и носом-картошкой. Модным аксессуаром для снеговика стали ожерелья в стиле популярных рэперов. Сама модель похвасталась не менее стильным образом: на прогулку Шейк вышла в утепленном спортивном костюме, белоснежном пуховике и грубых ботинках Dr.Marten's в тон.

Напомним, что до этого в сети обсуждали не менее стильные образы модели: Шейк прогулялась по Манхэттену в зимнем "образе для мам" , а также вышла на улицу в лосинах .

Читайте также: