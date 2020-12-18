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Ирина Шейк в белоснежном пуховике показала, как слепить снеговика

18.12.2020 12:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская модель Ирина Шейк порадовалась первому снегопаду в Нью-Йорке: звезда слепила очаровательного снеговика прямо во дворе своего дома.

В "Большом яблоке" прошел первый за эту зиму снегопад и все жители города вышли на улицы, чтобы устроить зимнюю фотосессию. Знаменитый Центральный парк стал таким, каким его привыкли видеть фанаты рождественских мелодрам: заснеженные деревья, сверкающие шапки снега на ветвях и скамейках, а также традиционный каток. Шейк решила не терять времени зря и присоединилась к всеобщей радости.

В сети обсуждают новую запись Шейк в Instagram: модель слепила снеговика прямо во дворе дома и сделала серию памятных зимних снимков.

Свое творение модель украсила вязаной шапочкой и носом-картошкой. Модным аксессуаром для снеговика стали ожерелья в стиле популярных рэперов. Сама модель похвасталась не менее стильным образом: на прогулку Шейк вышла в утепленном спортивном костюме, белоснежном пуховике и грубых ботинках Dr.Marten's в тон.

Напомним, что до этого в сети обсуждали не менее стильные образы модели: Шейк прогулялась по Манхэттену в зимнем "образе для мам", а также вышла на улицу в лосинах.

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Супермодель вышла на заснеженную улицу Нью-Йорка и поделилась снимками, напоминающими кадры из рождественских фильмов Голливуда.
 
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