Глава КГБ рассказал, что власти готовятся к «горячей войне» весной

Источник материала: Ежедневник

Глава КГБ Иван Тертель 17 декабря выступил перед рабочими и начальством предприятия «Гродно-Азот». Во время встречи он заявил о подготовке к войне в Беларуси весной. Он уточнил, что действовать будут жестко.

«Наша Ніва» получила аудиозапись встречи.

По поводу политической ситуации в стране

На встрече с рабочими Тертель отметил, что общественно-политическая ситуация в стране непростая. И по его словам, в конце 2019 в КГБ уже знали, как это будет происходить и готовились к этому.

«У нас был реализован жесткий сценарий «цветной революции», к которому мы были готовы», - сказал он.

«Это информационная подкачка. Мы знали, что будет выдвигаться человек из банковской среды, не буду говорить, кто за ним стоял, но мы все это знаем. Второй человек — из среды госчиновников. Третий человек — от народа. Мы знали, какие деньги выделялись и кем. Нам удалось все это купировать. Прогнозировалась и послевыборная ситуация», - добавил глава КГБ.

Сейчас, заметил, он власти готовятся к войне весной.

«Мы готовимся к весне, знаем, как будет развиваться ситуация, действовать будем жестко. Справедливо, но жестко. Будем готовиться к горячей войне", — сказал Тертель.

Готовились к иностранной интервенции

По словам Тертеля, они готовились даже к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными целями.

«В перспективе все будет хорошо. Теперь ожидают, что в марте-апреле все будет плохо с экономикой. Ждут и сами это приближают через санкции», - заявил он.

Глава ведомства сказал, что Польша выделяет деньги, чтобы «взорвать» студенческие коллективы и рабочих, в том числе с помощью забастовок. Также, сказал он, ищут предателей среди чиновник, «пока один нашелся среди серьезных людей, ну не серьезных — директор Купаловского театра Латушко».

О Тарайковском

«Я считаю, что демократия — это политтехнология», — признался Тертель.

По его мнению, вокруг поведения силовых структур достаточно много мифов, фейков, обстановка нагнетается специально.

«Среди вас, пожалуй, есть знакомые, которые пострадали, видимо, такие моменты есть. Товарищ Таравновский или Тарайковский в Минске погиб. Но кто видел эти снимки — видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел — и нагло стоит перед милицией (возмущение в зале). Он стоит целенаправленно», - сказал он.

«Простите меня, кто был в Соединенных Штатах? («Там свободная продажа оружия» — реплика из зала). Останавливается машина, что ты должен сделать? Руки положить на руль. Если ты руки не положил на руль, что с тобой сделают? Пристрелят на месте. (Весь зал «Неправда!»)», - добавил Тертель.

В заключение он заявил, что в Беларуси без сильной, жесткой власти шансов нет, пусть это даже не всем нравится.