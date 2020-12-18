|
Видео из РОВД. Людей бьют, ставят на колени, приказывают: «Облизывай палку!»
18.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На ютуб-канале объединения силовиков Беларуси BYPOL опубликовано видео, как обращались с задержанными людьми сотрудники правоохранительных органов.
По данным BYPOL, съемка велась во Фрунзенском РОВД Минска 12 августа. Силовики в спортзале опрашивают людей, которые лежат на полу со связанными руками, бьют, ставят на колени.
В допросах принимали участие и женщины, которые служат в милиции. Одному из задержанных сотрудница заявила, что его дети долго не увидят папу.
Инициатива BYPOL обратилась к недавно назначенному на должность первого заместителя председателя Следственного комитета Олегу Шандаровичу и потребовала отреагировать на опубликованное видео и незамедлительно возбудить уголовное дело.
— Если у центрального аппарата Следственного комитета возникнут сложности с квалификацией деяний, зафиксированных на публикуемых видеозаписях, а также в установлении запечатлённых на них личностей, инициатива BYPOL готова оказать компетентную помощь в решении данных вопросов, — отмечается в обращении, которое также адресовано всем сотрудникам Следственного комитета и органов прокуратуры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опубликовано видео пыток в столичном отделении милиции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)