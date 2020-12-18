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«Ты все равно мне поможешь» — и приставил пистолет к голове: не самая обычная водительская просьба

18.12.2020 12:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По информации Следственного комитета, утром 16 декабря 51-летний местный житель находился в своем автомобиле Volkswagen в деревне Заречье Смолевичского района. К нему подошел незнакомый 26-летний житель соседней деревни и попросил отбуксировать машину, которая находилась рядом. Вроде бы обычная водительская просьба.

— Так как молодой человек был пьян, получил отказ. Недовольный этим, он выхватил из куртки пистолет и приставил к виску потерпевшего со словами: «Ты мне все равно поможешь». Водителю Volkswagen удалось отвести его руку с пистолетом в сторону, после чего нападавшего оттянул его приятель, — сообщили в СК.

«Ты все равно мне поможешь» — и приставил пистолет к голове: не самая обычная водительская просьба

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. В ходе обыска у подозреваемого изъят пневматический пистолет.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 185 Уголовного кодекса — «Принуждение лица к выполнению какого-либо действия, совершенное под угрозой применения насилия».

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

«Ты все равно мне поможешь» — и приставил пистолет к голове: не самая обычная водительская просьба

 
 
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По информации Следственного комитета, утром 16 декабря 51-летний местный житель находился в своем автомобиле Volkswagen в деревне Заречье Смолевичского района. К нему...
 
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