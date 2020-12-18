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«Ты все равно мне поможешь» — и приставил пистолет к голове: не самая обычная водительская просьба
Источник материала: Onliner
По информации Следственного комитета, утром 16 декабря 51-летний местный житель находился в своем автомобиле Volkswagen в деревне Заречье Смолевичского района. К нему подошел незнакомый 26-летний житель соседней деревни и попросил отбуксировать машину, которая находилась рядом. Вроде бы обычная водительская просьба.
— Так как молодой человек был пьян, получил отказ. Недовольный этим, он выхватил из куртки пистолет и приставил к виску потерпевшего со словами: «Ты мне все равно поможешь». Водителю Volkswagen удалось отвести его руку с пистолетом в сторону, после чего нападавшего оттянул его приятель, — сообщили в СК.
Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. В ходе обыска у подозреваемого изъят пневматический пистолет.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 185 Уголовного кодекса — «Принуждение лица к выполнению какого-либо действия, совершенное под угрозой применения насилия».
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По информации Следственного комитета, утром 16 декабря 51-летний местный житель находился в своем автомобиле Volkswagen в деревне Заречье Смолевичского района. К нему...
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