«Облизывай палку», «Почки две, а жизнь одна». Инициатива BYPOL слила новые видео

Источник материала: Onliner

Объединение силовиков Беларуси BYPOL продолжает публиковать «кулуарные» видео. Если раньше мы смотрели на протестный Минск глазами, предположительно, сотрудников ОМОНа, то сегодня на YouTube-канале появились эпизоды с камер силовиков другого ранга. Как заверяют «байполовцы», съемка происходила 12 августа во Фрунзенском РУВД Минска. «Представители действующей власти постоянно заявляют в СМИ, что в отношении задержанных белорусов пытки и насилие не применялись. Вместе с тем инициатива BYPOL получила очередные видеоматериалы, которые свидетельствуют об обратном», — такие слова сопровождают новый выпуск хроники.

Видео начинается с момента досмотра личных вещей одного из задержанных, который лежит на полу со связанными сзади руками. Женский голос командует: «Лиля, выкладывай». Этот момент почему-то запечатлен даже с разных ракурсов. Позже становится понятно, что у силовиков возникли вопросы к строительной каскетке, которая находилась в рюкзаке у мужчины. «Я работаю главным инженером и хожу по строительным объектам. Хожу в каскетке, так как надо ходить». — «Сейчас специально взял?» — «У меня лежала в машине белая и такая. Белая для планерки, в каскетке просто надо ходить».

Тайм-код следующего шокирующего момента — 1:35. Молодому человеку, который лежит на полу в неестественной позе и диктует свой адрес, голос за кадром говорит: «Облизывай палку».

Четырьмя секундами позже мы видим, как человек в черной форме и балаклаве наносит удар другому задержанному в район солнечного сплетения: «Подъем, б***! Еще раз, б***, такое, б***, будет молчание, б***, хуже будет. Почки две, а жизнь одна!» Пока мужчина выпрямлялся, его в спину толкнул человек в форме, похожей на форму сотрудника ГАИ.

— А как вы доступ к рации получили? — задает вопрос женский голос. Одновременно с этим мужчина получает еще один толчок в спину.

— У меня не было доступа к рации.

— Как вы канал споймали? Который вы слушали.

— Я не слушал канал.

— А кто слушал? — врывается мужской голос.

Затем мы видим этого же мужчину с другого ракурса.

— Я ни в чем не участвовал, — заявляет он.

— В группу любителей бега попали просто, — комментирует женский голос. На фоне «воспитательной» беседы видно, как слева внизу человек в балаклаве со всего размаху бьет задержанного дубинкой по телу. Слышны сильные крики, из-за этого слов женщины и задержанного не разобрать. Но судя по следующей фразе можно предположить, что у мужчины спрашивали, есть ли у него дети.

— Папу они долго не увидят. Это того стоит, что дети вырастут без вас? — снова задает вопрос женщина.

Судя по кадрам, большинство задержанных лежали на полу со связанными сзади руками. Кого-то ставили на колени головой вниз, девушек держали просто на коленях. Минчан разместили по периметру зала. Возле окон же поставили письменные столы, за которыми находились люди в форме.

На 5:20 появляется молодой человек с сильно опухшей губой и подбитым глазом, он объясняет, что его задержали возле заправки. Он говорит, что подзорная труба ему была нужна, чтобы посмотреть митинг. К парню у силовиков оказалось минимум вопросов — «все, спасибо».

Заканчивается видео моментом, когда на задержанных, сидящих на коленях головой вниз, кто-то кладет бело-красно-белый флаг. На фоне слышно: «Красавцы. Не шевелись. Жыве Беларусь».

Onliner пробует связаться с ГУВД, чтобы получить комментарий по ситуации.