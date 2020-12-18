Белоруска копила деньги на квартиру, но отдала их «банкиру» из Viber

Источник материала: Onliner

Очередной случай интернет-мошенничества завершился для 52-летней жительницы Молодечно потерей сбережений. Сотрудник «службы безопасности банка» связался с женщиной через Viber, сообщив о «подозрительных операциях», говорится на сайте УВД Минского облисполкома. Затем он предложил «усилить защиту» банковской карты, а в подтверждение своих слов звонивший продиктовал ее паспортные данные для «сверки данных».

Белоруска затем сообщила мошеннику информацию, продиктовав коды из SMS. Неизвестный уверил ее, что операции «по защите банковской карты» прошли успешно. После разговора женщина по рекомендации «сотрудника банка» удалила его контакт из мессенджера.

Пропажу денег женщина обнаружила спустя три недели после разговора, когда попыталась проверить состояние валютного счета и обратилась в банк. На карт-счете она хранила около $26 тыс.

По оперативным данным, деньги со счета злоумышленники выводили суммами от 1500 до 2300 рублей. В общей сложности через несколько десятков операций было списано чуть более 65 тыс. рублей.

О том, как мошенник мог получить паспортные данные жертвы, не сообщается. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело.

Напомним о правилах поведения при звонках «из банка»:

банк не будет звонить в мессенджеры и с иностранных номеров (которые начинаются не на «+375»);

банк никогда не запрашивает одноразовый код из SMS (если иное не указано в SMS), PIN-код карты и 12-значный код на карте. CVC тоже не нужен банковскому сотруднику для подтверждения вашей личности;

банк, как правило, вообще не звонит клиентам для подтверждения какой-либо информации;

когда сомневаетесь, действительно ли вам звонят из банка, спросите имя и должность сотрудника, положите трубку и позвоните на общий номер банка, попросив соединить с этим же человеком;

если сперва сообщили злоумышленникам данные, а потом поняли, что это были мошенники, сразу же звоните в свой банк и блокируйте карты. Иногда это можно сделать через банковское приложение.