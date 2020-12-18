Обновленный Volkswagen Tiguan доехал до Беларуси. Цены — от 56 900 рублей

Источник материала: Onliner

Рестайлинговый кроссовер изменился снаружи и внутри. Tiguan получил новые бамперы, капот, передние крылья, светотехнику и радиаторную решетку. Фары теперь вытянутые, как у Golf восьмого поколения, а сзади новинку легко узнать по измененному рисунку фонарей и бамперу.

В Беларуси модель предложат в четырех комплектациях и с двумя бензиновыми моторами. Перед потенциальными покупателями стоит выбор: 1,4 литра (125 и 150 л. с.) или 2,0 литра (180 и 220 л. с.). Силовой агрегат в 125 л. с. работает только с «механикой» и передним приводом, в 150 л. с. — с «автоматом» и передним или полным приводом на выбор, в 180 и 220 л. с. — с «автоматом» и полным приводом.





«Для белорусского рынка Tiguan по-прежнему будут выпускать на калужском заводе Volkswagen, — сообщили представители дилера. — К заказу доступны комплектации Respect, Status, Exclusive и R-Line. Цены стартуют от 56 900, 67 900, 83 900 и 89 900 белорусских рублей соответственно».





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