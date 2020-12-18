Источник материала: UDF



Кадр из видео

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Облизывай палку!» Еще одно видео жестокого обращения с задержанными участниками протестов в Минске (18+) Bypol требует безотлагательного возбуждения уголовного дела.

Инициатива обращается к недавно назначенному на должность первому заместителю председателя Следственного комитета генерал-майору юстицииОн который курирует вопросы предварительного следствия.Bypol требует от силовика в строгом соответствии со своими должностными обязанностями отреагировать на сообщение о преступлении, обеспечив безотлагательное возбуждение уголовного дела, а также его всестороннее, полное и объективное расследование.