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«Облизывай палку!» Еще одно видео жестокого обращения с задержанными участниками протестов в Минске (18+)
Источник материала: UDF
Кадр из видео
Инициатива обращается к недавно назначенному на должность первому заместителю председателя Следственного комитета генерал-майору юстиции Олегу Шандаровичу.
Он который курирует вопросы предварительного следствия.
Bypol требует от силовика в строгом соответствии со своими должностными обязанностями отреагировать на сообщение о преступлении, обеспечив безотлагательное возбуждение уголовного дела, а также его всестороннее, полное и объективное расследование.
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«Облизывай палку!» Еще одно видео жестокого обращения с задержанными участниками протестов в Минске (18+)
Bypol требует безотлагательного возбуждения уголовного дела.
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