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«Облизывай палку!» Еще одно видео жестокого обращения с задержанными участниками протестов в Минске (18+)

18.12.2020 12:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Облизывай палку!» Еще одно видео жестокого обращения с задержанными участниками протестов в Минске (18+)
Кадр из видео
Инициатива Bypol опубликовала видео жестокого обращения с задержанными участниками протестов во Фрунзенском РУВД 12 августа.

Инициатива обращается к недавно назначенному на должность первому заместителю председателя Следственного комитета генерал-майору юстиции Олегу Шандаровичу.

Он который курирует вопросы предварительного следствия.

Bypol требует от силовика в строгом соответствии со своими должностными обязанностями отреагировать на сообщение о преступлении, обеспечив безотлагательное возбуждение уголовного дела, а также его всестороннее, полное и объективное расследование.

 
 
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