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Росгвардия будет учить белорусских силовиков обходиться без пыток?

18.12.2020 12:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обмен практиками по обеспечению законности и правопорядка является нормальным явлением для столь интегрированных государств, как Россия и Беларусь. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.



Ранее стало известно, что Росгвардия и МВД Республики Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь они будут тесно взаимодействовать по целому ряду направлений, включая охрану общественного порядка, обеспечение безопасности, борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также охрану особо важных и режимных объектов, государственных объектов и спецгрузов.

Политолог попросил не строить вокруг этого соглашения конспирологических версий о том, что Александр Лукашенко якобы испытывает кризис доверия к собственным силовикам, и таким образом «подстилает себе соломку» на тот случай, если те окажутся восприимчивы к оппозиционной пропаганде. По словам эксперта, дело обстоит куда проще, чем представляют себе некоторые протестные элементы.

«Уже много лет происходит координация и обмен опытом между самыми различными организациями и структурами России и Республики Беларусь, — отметил собеседник ФАН. — Видимо, теперь пришло время для специальных служб обеих стран. Другое дело, что ситуация в Беларуси действительно сложная, и потому, возможно, какой-то опыт российских силовиков действительно может оказаться полезен народу РБ. Тем более что в международном сообществе есть крайне неоднозначные оценки степени жесткости действий белорусского ОМОНа».

Межевич назвал практики силовых ведомств России «разумно жесткими» и одновременно «разумно убеждающими» — такая стратегия, по его словам, позволяет правоохранителям эффективно выполнять свои обязанности, не доводя общество до кипения.

«Так что, возможно, опыт Росгвардии окажется полезен для коллег в МВД Республики Беларусь», — считает политолог.
 
 
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Обмен практиками по обеспечению законности и правопорядка является нормальным явлением для столь интегрированных государств, как Россия и Беларусь. Об этом в...
 
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