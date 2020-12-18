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"Пока народ един - он непобедим" Михалок и DREZDEN представили клип BARRIKADO

18.12.2020 12:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сергей Михалок и группа DREZDEN представляют новый клип «BARRIKADO» — своеобразный манифест в ответ на происходящие в Беларуси события.

"Пока народ един - он непобедим" Михалок и DREZDEN представили клип BARRIKADO
Главной мыслью, проходящей через весь текст, становится фраза: «Пока народ един — он непобедим».  

Режиссер видео фотограф из Минска Каролина Полякова. 

–  Культурные баррикады сильнее оружия и революция сознания может произойти в мозгу даже под полицейским шлемом. На страницах цифрового фанзина «Barrikado» лежат ярость, желание справедливости, солидарность с работниками прессы, оголенные нервы, отпор, мечты о жизни без насилия, диалоге и вся власть народа под защитой тех, кто отказался от преступных приказов, пока голова на плечах. Это видео смотреть дискомфортно, а как жить в полицейском государстве? — комментирует Каролина Полякова. 

Артемий Троицкий, музыкальный критик:

"«Когда весь народ заодно, его не победить!» Это актуальный лозунг и проклятье всех диктаторов. Михалок напомнил его в своём новом электро-гимне - и пусть гориллы трепещут!"
 
Теги: Минск
 
 
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Сергей Михалок и группа DREZDEN представляют новый клип «BARRIKADO» — своеобразный манифест в ответ на происходящие в Беларуси события.
 
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