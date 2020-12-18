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В ЮАР домашний бегемот растерзал катавшегося на нем хозяина
Источник материала: ОНТ
В провинции Фри-Стейт (ЮАР) домашний бегемот убил своего хозяина, который решил покататься на животном. О трагедии
40-летний бывший армейский майор и фермер Мариус Элс содержал бегемота по кличке Хамфри. Мужчина говорил, что животное отзывается на оклики и любит игры с хозяином. Элс заявлял, что сам чистит бегемоту зубы и относится к нему как к сыну.
13 декабря животное растерзало хозяина и утащило его в реку неподалеку.
Представители скорой помощи рассказали, что животное несколько раз укусило своего хозяина. В результате мужчина скончался.
Фото: Matthew Tabaccos / Barcroft Medi / Getty
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В провинции Фри-Стейт (ЮАР) домашний бегемот убил своего хозяина, который решил покататься на животном. О трагедии рассказывает The Mirror. 40-летний бывший армейский...
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