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Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих в Нанте
Источник материала: ОНТ
Слезоточивый газ и водомёты. Французская полиция жёстко разогнала протестующих в Нанте.
Горожане вышли на улицы в очередной раз против скандального закона о глобальной безопасности. И традиционно всё закончилось стычками с полицией, которая не постеснялась применить спецсредства.
Больше всего французам не нравится статья, которая запрещает снимать видео или фотографировать полицейских при исполнении, чтобы, цитата «не нанести ущерб физической или психической неприкосновенности». И хотя власти пообещали переписать статью, протестующие настаивают на полном отказе от закона.
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Слезоточивый газ и водомёты. Французская полиция жёстко разогнала протестующих в Нанте. Горожане вышли на улицы в очередной раз против скандального закона о...
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