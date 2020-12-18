Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих в Нанте

Источник материала: ОНТ

Слезоточивый газ и водомёты. Французская полиция жёстко разогнала протестующих в Нанте.

Горожане вышли на улицы в очередной раз против скандального закона о глобальной безопасности. И традиционно всё закончилось стычками с полицией, которая не постеснялась применить спецсредства.

Больше всего французам не нравится статья, которая запрещает снимать видео или фотографировать полицейских при исполнении, чтобы, цитата «не нанести ущерб физической или психической неприкосновенности». И хотя власти пообещали переписать статью, протестующие настаивают на полном отказе от закона.

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