Право снести бывший отель Трампа разыграют на аукционе в Атлантик-Сити

Источник материала: ОНТ

Власти Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США) выставили право снести здание Trump Plaza на аукцион. Как уточняет ТАСС со ссылкой на заявление мэра города Марти Смолла, снос будет произведен направленным взрывом.

Снос бывшей гостиницы с казино запланирован по случаю поражения Дональда Трампа на выборах президента США.

Власти Атлантик-Сити рассчитывают выручить за право сноса Trump Plaza как минимум один миллион долларов.

Снос бывшего отеля Трампа отложен до февраля 2021 года.

Фото: AP Photo / Mel Evans

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