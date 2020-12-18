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Право снести бывший отель Трампа разыграют на аукционе в Атлантик-Сити
Источник материала: ОНТ
Власти Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США) выставили право снести здание Trump Plaza на аукцион. Как
Снос бывшей гостиницы с казино запланирован по случаю поражения Дональда Трампа на выборах президента США.
Власти Атлантик-Сити рассчитывают выручить за право сноса Trump Plaza как минимум один миллион долларов.
Снос бывшего отеля Трампа отложен до февраля 2021 года.
Фото: AP Photo / Mel Evans
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Власти Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США) выставили право снести здание Trump Plaza на аукцион. Как уточняет ТАСС со ссылкой на заявление мэра города Марти Смолла, снос...
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