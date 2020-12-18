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Право снести бывший отель Трампа разыграют на аукционе в Атлантик-Сити

18.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Право снести бывший отель Трампа разыграют на аукционе в Атлантик-Сити

Власти Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США) выставили право снести здание Trump Plaza на аукцион. Как уточняет ТАСС со ссылкой на заявление мэра города Марти Смолла, снос будет произведен направленным взрывом. 

Снос бывшей гостиницы с казино запланирован по случаю поражения Дональда Трампа на выборах президента США.

Власти Атлантик-Сити рассчитывают выручить за право сноса Trump Plaza как минимум один миллион долларов.

Снос бывшего отеля Трампа отложен до февраля 2021 года.

Фото: AP Photo / Mel Evans

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Власти Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США) выставили право снести здание Trump Plaza на аукцион. Как уточняет ТАСС со ссылкой на заявление мэра города Марти Смолла, снос...
 
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