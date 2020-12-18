Руководство стран ЕС уходит на самоизоляцию из-за заражения Макрона COVID-19

Источник материала: ОНТ

Европейские лидеры уходят на самоизоляцию. Премьер-министры Бельгии, Люксембурга, Испании, а также глава Евросовета контактировали с президентом Франции, у которого обнаружили COVID.

Эммануэль Макрон сдал тест после появления характерных симптомов. Он подтвердил заражение. И с четверга французский президент выполняет должностные обязанности из дома, участвуя в заседаниях правительства с помощью видеосвязи.

Теперь и другим европейским руководителям придётся работать удалённо до рождественского сочельника. На карантин ушел также премьер-министр Ирландии. А вот председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Ангела Меркель, чьи тесты оказались отрицательными, изолироваться не будут.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram