«Трамвай «Желание»: большая премьера на сцене «Горьковского» театра

Источник материала: ОНТ

На трамвае с необычным названием «Желание» сегодня «прокатят» всех театралов. Большая премьера на сцене Горьковского в Минске!

Пьеса «Трамвай «Желание»» написана 70 лет назад известным американским драматургом Теннесси Уильямсом. Своему автору она принесла Пулитцеровскую премию. Сегодня пьеса замахнется завоевать сердца белорусского зрителя. Попытка номер два. Коррективы внесла пандемия, в том числе на постановочный процесс. Репетиции не остановили – перевели онлайн.

Премьеру будут давать на Малой сцене театра имени Горького сегодня и еще четыре дня. Спектр эмоций, уверяют, будет колоссальный.

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