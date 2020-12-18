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ПП-оливье: 5 новогодних диетических рецептов
Источник материала: ОНТ
Оливье – традиционное блюдо новогоднего стола. Но кроме того, что этот салат невероятно вкусный, он еще и очень калорийный. Как же приготовить ПП-оливье без вреда для фигуры? Для тех, кто придерживается правил здорового питания, мы собрали 5 рецептов. Поверьте, они вас не разочаруют!
1. Оливье по-французски
В таком салате всего 78 калорий на 100 грамм, вместо 200! Все, что нужно сделать – это заменить привычную колбасу на куриное филе и вместо майонеза приготовить вкусный домашний соус.
Итак, для приготовления оливье по-французски вам понадобятся:
Для соуса понадобятся:
Отварите куриное филе, картофель, морковь и яйца. Все ингредиенты нарежьте одинаковыми кубиками. Разморозьте зеленый горошек. В отдельной емкости приготовьте соус. Заправьте салат получившимся соусом. Готово! Вы великолепны.
2. Оливье с креветками
Любите морепродукты? Тогда вы просто обязаны попробовать оливье с креветками и икрой. Это очень вкусно!
Для приготовления оливье с креветками вам понадобятся:
Для соуса понадобятся:
Отварите все необходимые ингредиенты, нарежьте кубиками, добавьте креветки и предварительно размороженный горошек. Посолите и поперчите по вкусу. Чтобы приготовить соус, опустите сырое яйцо в кипящую воду на 30 секунд, а затем разбейте его в блендере, добавь васаби, сахар, соль, чеснок. Перемешайте полученную смесь. Далее тонкой струйкой залейте масло, добавьте лимонный сок и взбейте все до однородной массы.
Соедините салат с соусом и в конце добавьте красную икру. Вуаля! Оливье с креветками и икрой готов.
3. Оливье с тунцом
Спортсмены не понаслышке знают о полезных свойствах тунца, ведь в нем очень много белка, мало жиров и практически нет углеводов.
Для приготовления оливье с тунцом вам понадобятся:
Для соуса понадобятся:
Яйца, картофель, морковь отварите до готовности. Нарежьте сваренные ингредиенты, а также яблоки и огурцы кубиками. С тунца слейте сок, разделите его вилкой на кусочки и добавить в салат. Заправьте его соусом. Приятного аппетита!
4. Оливье с семгой
Невероятно вкусное оливье получается с семгой. Вы не сможете оторваться!
Для приготовления оливье с семгой вам понадобятся:
Для соуса понадобятся:
Огурцы, лук и яйца нарежьте кубиками. Выложите все в миску. Затем добавьте зеленый горошек и измельченную петрушку. Нарежьте кубиками, добавьте в салат, посолите и поперчите.
Далее смешайте сметану с икрой и заправьте получившийся салат, украсьте блюдо рукколой. Готово. Вы не сможете оторваться!
5. Оливье с авокадо
Авокадо считается самым популярным суперфудом. В нем очень много полезных веществ, необходимых для организма.
Для приготовления оливье с авокадо вам понадобятся:
Для соуса понадобятся:
Отварите яйца. Почистите и нарежьте кубиками авокадо, также нарежьте и остальные ингредиенты и смешайте их. Затем добавьте горошек, нарезанную зелень, заправьте все соусом. Белиссимо!
Фото: Pinterest.
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Оливье – традиционное блюдо новогоднего стола. Но кроме того, что этот салат невероятно вкусный, он еще и очень калорийный. Как же приготовить ПП-оливье без вреда...
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