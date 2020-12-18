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ПП-оливье: 5 новогодних диетических рецептов

18.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ПП-оливье: 5 новогодних диетических рецептов

Оливье – традиционное блюдо новогоднего стола. Но кроме того, что этот салат невероятно вкусный, он еще и очень калорийный. Как же приготовить ПП-оливье без вреда для фигуры? Для тех, кто придерживается правил здорового питания, мы собрали 5 рецептов. Поверьте, они вас не разочаруют!

 

1. Оливье по-французски

В таком салате всего 78 калорий на 100 грамм, вместо 200! Все, что нужно сделать – это заменить привычную колбасу на куриное филе и вместо майонеза приготовить вкусный домашний соус.


Итак, для приготовления оливье по-французски вам понадобятся:

  • куриное филе – 300 г;
  • картофель – 4 шт.;
  • морковь – 2 шт.;
  • яйцо – 8 шт.;
  • горошек свежемороженый – 250 г;
  • огурец свежий – 2 шт.;
  • огурец маринованный – 2 шт.

Для соуса понадобятся:

  • йогурт натуральный, без добавок – 6 ст.л.;
  • горчица – ½ ч.л.;
  • соль, перец, кориандр по вкусу.

Отварите куриное филе, картофель, морковь и яйца. Все ингредиенты нарежьте одинаковыми кубиками. Разморозьте зеленый горошек. В отдельной емкости приготовьте соус. Заправьте салат получившимся соусом. Готово! Вы великолепны. 

 

2. Оливье с креветками

Любите морепродукты? Тогда вы просто обязаны попробовать оливье с креветками и икрой. Это очень вкусно!


Для приготовления оливье с креветками вам понадобятся:

  • креветки отварные – 400 г;
  • красная икра – 4 ст.л.;
  • картофель – 4 шт;
  • морковь – 1-2 шт.;
  • яйцо – 8 шт.;
  • огурец свежий – 1 шт.;
  • горошек свежемороженый – 250 г;
  • соль и перец по вкусу.

Для соуса понадобятся:

  • яйцо – 1 шт.;
  • соль – 1 ч.л.;
  • оливковое масло – 150 мл;
  • лимонный сок – 2 ст.л.;
  • васаби или хрен – 1 ч.л.;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • сахар – щепотка.

Отварите все необходимые ингредиенты, нарежьте кубиками, добавьте креветки и предварительно размороженный горошек. Посолите и поперчите по вкусу. Чтобы приготовить соус, опустите сырое яйцо в кипящую воду на 30 секунд, а затем разбейте его в блендере, добавь васаби, сахар, соль, чеснок. Перемешайте полученную смесь. Далее тонкой струйкой залейте масло, добавьте лимонный сок и взбейте все до однородной массы.

Соедините салат с соусом и в конце добавьте красную икру. Вуаля! Оливье с креветками и икрой готов.

 

3. Оливье с тунцом

Спортсмены не понаслышке знают о полезных свойствах тунца, ведь в нем очень много белка, мало жиров и практически нет углеводов.


Для приготовления оливье с тунцом вам понадобятся:

  • тунец в собственном соку – 200 г;
  • картофель – 150 г;
  • огурец маринованный – 150 г;
  • яйцо – 2 шт.;
  • яблоко – 100 г;
  • морковь – 150 г.

Для соуса понадобятся:

  • йогурт натуральный – 200 г;
  • горчица – 1 ч.л.;
  • зелень, соль, перец по вкусу.

Яйца, картофель, морковь отварите до готовности. Нарежьте сваренные ингредиенты, а также яблоки и огурцы кубиками.  С тунца слейте сок, разделите его вилкой на кусочки и добавить в салат. Заправьте его соусом. Приятного аппетита!

 

4. Оливье с семгой

Невероятно вкусное оливье получается с семгой. Вы не сможете оторваться!


Для приготовления оливье с семгой вам понадобятся:

  • семга слабосоленая – 300 г;
  • огурец свежий – 2 шт.;
  • огурец маринованный – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • яйцо – 3 шт.;
  • зеленый горошек – 0,5 банки;
  • укроп, руккола по вкусу.

Для соуса понадобятся:

  • сметана 10% либо натуральный йогурт – 150 г;
  • икра сельди – 100 г;
  • соль и перец по вкусу.

Огурцы, лук и яйца нарежьте кубиками. Выложите все в миску. Затем добавьте зеленый горошек и измельченную петрушку. Нарежьте кубиками, добавьте в салат, посолите и поперчите.

Далее смешайте сметану с икрой и заправьте получившийся салат, украсьте блюдо рукколой. Готово. Вы не сможете оторваться!

 

5. Оливье с авокадо

Авокадо считается самым популярным суперфудом. В нем очень много полезных веществ, необходимых для организма.


Для приготовления оливье с авокадо вам понадобятся: 

  • говядина отварная – 150 г;
  • авокадо – 2 шт.;
  • зеленый горошек – 150 г;
  • огурец маринованный – 2 шт.;
  • яйцо – 2 шт.;
  • лук репчатый или зеленый – 1 шт.

Для соуса понадобятся:

  • домашний майонез или сметана с зеленью.

Отварите яйца. Почистите и нарежьте кубиками авокадо, также нарежьте и остальные ингредиенты и смешайте их. Затем добавьте горошек, нарезанную зелень, заправьте все соусом. Белиссимо!


Фото: Pinterest.

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Оливье – традиционное блюдо новогоднего стола. Но кроме того, что этот салат невероятно вкусный, он еще и очень калорийный. Как же приготовить ПП-оливье без вреда...
 
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