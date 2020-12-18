ПП-оливье: 5 новогодних диетических рецептов

Источник материала: ОНТ

Оливье – традиционное блюдо новогоднего стола. Но кроме того, что этот салат невероятно вкусный, он еще и очень калорийный. Как же приготовить ПП-оливье без вреда для фигуры? Для тех, кто придерживается правил здорового питания, мы собрали 5 рецептов. Поверьте, они вас не разочаруют!

1. Оливье по-французски

В таком салате всего 78 калорий на 100 грамм, вместо 200! Все, что нужно сделать – это заменить привычную колбасу на куриное филе и вместо майонеза приготовить вкусный домашний соус.





Итак, для приготовления оливье по-французски вам понадобятся:

куриное филе – 300 г;

картофель – 4 шт.;

морковь – 2 шт.;

яйцо – 8 шт.;

горошек свежемороженый – 250 г;

огурец свежий – 2 шт.;

огурец маринованный – 2 шт.

Для соуса понадобятся:

йогурт натуральный, без добавок – 6 ст.л.;

горчица – ½ ч.л.;

соль, перец, кориандр по вкусу.

Отварите куриное филе, картофель, морковь и яйца. Все ингредиенты нарежьте одинаковыми кубиками. Разморозьте зеленый горошек. В отдельной емкости приготовьте соус. Заправьте салат получившимся соусом. Готово! Вы великолепны.

2. Оливье с креветками

Любите морепродукты? Тогда вы просто обязаны попробовать оливье с креветками и икрой. Это очень вкусно!





Для приготовления оливье с креветками вам понадобятся:

креветки отварные – 400 г;

красная икра – 4 ст.л.;

картофель – 4 шт;

морковь – 1-2 шт.;

яйцо – 8 шт.;

огурец свежий – 1 шт.;

горошек свежемороженый – 250 г;

соль и перец по вкусу.

Для соуса понадобятся:

яйцо – 1 шт.;

соль – 1 ч.л.;

оливковое масло – 150 мл;

лимонный сок – 2 ст.л.;

васаби или хрен – 1 ч.л.;

чеснок – 1 зубчик;

сахар – щепотка.

Отварите все необходимые ингредиенты, нарежьте кубиками, добавьте креветки и предварительно размороженный горошек. Посолите и поперчите по вкусу. Чтобы приготовить соус, опустите сырое яйцо в кипящую воду на 30 секунд, а затем разбейте его в блендере, добавь васаби, сахар, соль, чеснок. Перемешайте полученную смесь. Далее тонкой струйкой залейте масло, добавьте лимонный сок и взбейте все до однородной массы.

Соедините салат с соусом и в конце добавьте красную икру. Вуаля! Оливье с креветками и икрой готов.

3. Оливье с тунцом

Спортсмены не понаслышке знают о полезных свойствах тунца, ведь в нем очень много белка, мало жиров и практически нет углеводов.





Для приготовления оливье с тунцом вам понадобятся:

тунец в собственном соку – 200 г;

картофель – 150 г;

огурец маринованный – 150 г;

яйцо – 2 шт.;

яблоко – 100 г;

морковь – 150 г.

Для соуса понадобятся:

йогурт натуральный – 200 г;

горчица – 1 ч.л.;

зелень, соль, перец по вкусу.

Яйца, картофель, морковь отварите до готовности. Нарежьте сваренные ингредиенты, а также яблоки и огурцы кубиками. С тунца слейте сок, разделите его вилкой на кусочки и добавить в салат. Заправьте его соусом. Приятного аппетита!

4. Оливье с семгой

Невероятно вкусное оливье получается с семгой. Вы не сможете оторваться!





Для приготовления оливье с семгой вам понадобятся:

семга слабосоленая – 300 г;

огурец свежий – 2 шт.;

огурец маринованный – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

яйцо – 3 шт.;

зеленый горошек – 0,5 банки;

укроп, руккола по вкусу.

Для соуса понадобятся:

сметана 10% либо натуральный йогурт – 150 г;

икра сельди – 100 г;

соль и перец по вкусу.

Огурцы, лук и яйца нарежьте кубиками. Выложите все в миску. Затем добавьте зеленый горошек и измельченную петрушку. Нарежьте кубиками, добавьте в салат, посолите и поперчите.

Далее смешайте сметану с икрой и заправьте получившийся салат, украсьте блюдо рукколой. Готово. Вы не сможете оторваться!

5. Оливье с авокадо

Авокадо считается самым популярным суперфудом. В нем очень много полезных веществ, необходимых для организма.





Для приготовления оливье с авокадо вам понадобятся:

говядина отварная – 150 г;

авокадо – 2 шт.;

зеленый горошек – 150 г;

огурец маринованный – 2 шт.;

яйцо – 2 шт.;

лук репчатый или зеленый – 1 шт.

Для соуса понадобятся:

домашний майонез или сметана с зеленью.

Отварите яйца. Почистите и нарежьте кубиками авокадо, также нарежьте и остальные ингредиенты и смешайте их. Затем добавьте горошек, нарезанную зелень, заправьте все соусом. Белиссимо!





Фото: Pinterest.

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