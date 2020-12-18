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«Наши дети»: к республиканской акции присоединились военные
Источник материала: ОНТ
Защищать не только рубежи, но и свой народ. Белорусская армия присоединилась к республиканской акции «Наши дети», которая вовсю проходит по стране.
Подарки и поздравления, для тех, кому волею судьбы не хватает полноценного родительского внимания. Военнослужащие сил специальных операций организовали праздник для воспитанников столичного Дома ребёнка №1. Концерт на свежем воздухе и конечно же тёплые слова, которые сильно согревают малышей.
Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проходит уже неделю и продлится до 10 января. Центральными событиями акции станут праздник во Дворце Республики и новогодний бал во Дворце Независимости.
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Защищать не только рубежи, но и свой народ. Белорусская армия присоединилась к республиканской акции «Наши дети», которая вовсю проходит по стране. Подарки и...
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