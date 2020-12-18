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Повредил 5 автомобилей, а дома обнаружили психотропное вещество: СК завершил расследование

18.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Повредил 5 автомобилей, а дома обнаружили психотропное вещество: СК завершил расследование

Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, повредившего около Октябрьского РОВД Гродно пять автомобилей. Об этом информирует официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Ночью 3 ноября 37-летний житель Гродно в состоянии алкогольного опьянения повредил пять автомобилей. Машины были припаркованы на неохраняемой автостоянке возле Октябрьского РОВД Гродно. Правонарушитель орудовал деревянной битой. На месте преступления мужчину видели сотрудники милиции. Преступник размахивал битой и высказывал стражам порядка угрозы. Обстоятельства происходящего были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

В ходе расследования дома у обвиняемого провели обыск и обнаружили вещество растительного происхождения. Возле свертка лежали корпусы от ручек с нагаром.

Обвиняемый  в ходе допроса пояснил, что перед преступлением употреблял дома спиртное и читал посты в Telegram-каналах. После гродненчанин взял биту и отправился к зданию милиции, где многократно наносил удары по машинам. Мотив собственных действий мужчина не смог объяснить. При этом он отрицал причастность к приобретению, хранению и употреблению психотропных веществ.

Химическая экспертиза установила, что изъятое при обыске вещество – это смесь особо опасных психотропных и наркотических веществ, употребляемых путем курения. На обнаруженных корпусах ручек содержались следы того же вещества.

Материалы уголовного дела после завершенного расследования переданы прокурору для направления в суд.

Фото: УСК по Гродненской области

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Теги: Гродно
 
 
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Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, повредившего около Октябрьского РОВД Гродно...
 
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