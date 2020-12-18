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В Беларуси растет число аварий с участием автомобилей такси

18.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси растет число аварий с участием автомобилей такси

В Беларуси растет число аварий с участием автомобилей такси. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Тенденция тревожная. Если в 2018 году случилось 25 ДТП, а в прошлом – 41, то уже с начала этого года зафиксировано 68 случаев, в которых погибли 15 человек. Такой рост в ведомстве связывают в том числе и с нарушениями при перевозках.

Самые распространённые – отсутствие техосмотра, страховки, таксометра. Не редки случаи, когда водители работают по 16 и даже 20 часов в день. Как сделать перевозки пассажиров более безопасными? У министерства есть предложение.

Андрей Гладкий, начальник управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: «По результатам изучения ситуации анализа, получения мнений заинтересованных всех участников мы разработаем, подготовим проект нормативно-правового акта, который предусматривает дополнительное регулирование рынка перевозок автомобилей такси».

Проект пройдёт предварительно обсуждение, в том числе и общественное, где каждый, в том числе и пассажир, сможет высказать свою точку зрения.  

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В Беларуси растет число аварий с участием автомобилей такси. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций. Тенденция тревожная. Если в 2018 году...
 
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