|
В Беларуси растет число аварий с участием автомобилей такси
Источник материала: ОНТ
В Беларуси растет число аварий с участием автомобилей такси. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.
Тенденция тревожная. Если в 2018 году случилось 25 ДТП, а в прошлом – 41, то уже с начала этого года зафиксировано 68 случаев, в которых погибли 15 человек. Такой рост в ведомстве связывают в том числе и с нарушениями при перевозках.
Самые распространённые – отсутствие техосмотра, страховки, таксометра. Не редки случаи, когда водители работают по 16 и даже 20 часов в день. Как сделать перевозки пассажиров более безопасными? У министерства есть предложение.
Проект пройдёт предварительно обсуждение, в том числе и общественное, где каждый, в том числе и пассажир, сможет высказать свою точку зрения.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси растет число аварий с участием автомобилей такси. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций. Тенденция тревожная. Если в 2018 году...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)