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Семь человек погибли из-за снегопадов на востоке США
Источник материала: ОНТ
На востоке США в ДТП из-за сильных снегопадов погибли как минимум семь человек. Об этом 18 декабря
Сообщается о гибели жителей штатов Пенсильвания и Нью-Йорк.
На восточном побережье США отмечают сотни аварий на дорогах. Властями вводится режим чрезвычайной ситуации, занятия в школах приостанавливаются, движение личного транспорта будет ограничено.
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На востоке США в ДТП из-за сильных снегопадов погибли как минимум семь человек. Об этом 18 декабря информирует ТАСС со ссылкой на NBC. Сообщается о гибели жителей...
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