Семь человек погибли из-за снегопадов на востоке США

Источник материала: ОНТ

На востоке США в ДТП из-за сильных снегопадов погибли как минимум семь человек. Об этом 18 декабря информирует ТАСС со ссылкой на NBC.

Сообщается о гибели жителей штатов Пенсильвания и Нью-Йорк.

На восточном побережье США отмечают сотни аварий на дорогах. Властями вводится режим чрезвычайной ситуации, занятия в школах приостанавливаются, движение личного транспорта будет ограничено.

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