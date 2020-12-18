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Семь человек погибли из-за снегопадов на востоке США

18.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Семь человек погибли из-за снегопадов на востоке США

На востоке США в ДТП из-за сильных снегопадов погибли как минимум семь человек. Об этом 18 декабря информирует ТАСС со ссылкой на NBC.

Сообщается о гибели жителей штатов Пенсильвания и Нью-Йорк.

На восточном побережье США отмечают сотни аварий на дорогах. Властями вводится режим чрезвычайной ситуации, занятия в школах приостанавливаются, движение личного транспорта будет ограничено.

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На востоке США в ДТП из-за сильных снегопадов погибли как минимум семь человек. Об этом 18 декабря информирует ТАСС со ссылкой на NBC. Сообщается о гибели жителей...
 
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