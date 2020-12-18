Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077

Источник материала: ОНТ

Компания Sony отзывает игру Cyberpunk 2077 из сервиса PlayStation Store. Неделю назад релиз проекта вызвал ажиотаж среди геймеров всего мира. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

Подчеркивается, что игру Cyberpunk 2077 до дальнейшего уведомления удалят из магазинов PlayStation.

Ряд геймеров сообщал о проблемах совместимости и сбоях, обнаруженных в игре.

Cyberpunk 2077 разрабатывалась польской студией CD Projekt RED с 2013 года. Разработчики известны своим главным проектом – видеоигрой «Ведьмак 3: Дикая Охота».

Фото: AFP 2020 / INA FASSBENDER

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